Grêmio pede árbitros de fora do RS para mata-mata do Gaúcho

O Grêmio vai pedir para a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) utilizar arbitragem de fora do Rio Grande do Sul na reta final do Gauchão. A formalização acontecerá nesta semana.

O Tricolor venceu o Juventude por 2 a 1, na Arena, pelo jogo de ida da semifinal, mas criticou a atuação da equipe de arbitragem, em especial o árbitro Jonathan Pinheiro. Os principais lances citados são o suposto pênalti não marcado em Monsalve no primeiro tempo e o critério para anular gol de Edenílson na segunda etapa.

- A gente chama atenção aqui que são reiterados erros. O gol anulado teve uma falta muito menor que o lance do pênalti. No lance do pênalti foi muito mais agressivo, e o Grêmio teve seu gol anulado. É um desrespeito com a torcida do Grêmio, que vem aqui no estádio ver um jogo de fubebol limpo e vê essas coisas acontecendo dentro da sua própria casa. Uma vergonha. Eu me sinto envergonhado, triste - afirmou o vice de futebol, Alexandre Rossato, em comunicado após a partida.

De forma oficial, um dia após o jogo, o clube afirmou que quer ouvir os áudios do VAR nos lances polêmicos contra o Juventude e pedirá explicações à FGF nesta segunda-feira (24).

– O objetivo deste pedido é tentar entender os critérios adotados pelos integrantes do VAR na análise de dois lances semelhantes, mas com decisões completamente diferentes. Reforçaremos o pedido de arbitragem de fora do Rio Grande do Sul nas próximas partidas, com o objetivo de extinguir qualquer tipo de possível condicionamento dos árbitros que conduzirão as fases decisivas de um dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil – diz o texto.

O Grêmio tem a vantagem do empate para o jogo de volta da semifinal. A equipe visita o Juventude no sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.

Veja a nota oficial do Grêmio sobre arbitragem do Gaúcho

“Comunicamos que estamos encaminhando medidas contra o que aconteceu ontem no primeiro jogo da semifinal na Arena, e em outras situações envolvendo a arbitragem e prejuízos ao Grêmio neste Campeonato Gaúcho.

No caso de ontem, houve um erro inquestionável: um pênalti claríssimo não foi assinalado e o árbitro sequer foi chamado pela equipe do VAR.

A partir desta segunda, vamos solicitar formalmente acesso aos áudios do VAR nos lances do pênalti não marcado no jogador Monsalve e também no lance do gol anulado marcado pelo Edenilson. Nesta oportunidade, diferente do ocorrido no pênalti não marcado, o VAR agiu e chamou o árbitro para conferência do lance, que foi anulado.

O objetivo deste pedido é tentar entender os critérios adotados pelos integrantes do VAR na análise de dois lances semelhantes, mas com decisões completamente diferentes.

Além dessa medida, comunicamos que solicitaremos, em pedido formal, explicações da Federação Gaúcha de Futebol a respeito dos lances acima mencionados e outros ocorridos na competição.

Por fim reforçaremos o pedido de arbitragem de fora do Rio Grande do Sul nas próximas partidas, com o objetivo de extinguir qualquer tipo de possível condicionamento dos árbitros que conduzirão as fases decisivas de um dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil.

Nós, do Grêmio, não aceitaremos qualquer condição que fuja de uma arbitragem justa e um campeonato decidido apenas dentro das quatro linhas”.