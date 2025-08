Atlético-MG no mercado: Galo vai buscar outro volante?

Não é novidade a carência do Atlético-MG por um primeiro volante de origem. Cuca, técnico atleticano, desde o começo da temporada vem buscando alternativas para a posição. Muito se falou da possibilidade da chegada de um novo jogador ao elenco. Veja o provável rumo para a posição no Galo atualmente.

O Atlético vendeu Rubens ao Dínamo Moscou (RUS), com isso o clube foi ao mercado em busca de um substituto. O Galo contratou Alexsander, ex-Fluminense, de 21 anos, para suprir a vaga. O atleta assinou com o clube mineiro até o fim de 2029.

Apesar disso, o Atlético seguia com negociações com outro jogador, Portilla, do Talleres (ARG). O Galo e o atleta chegaram a um acordo, porém o clube argentino alterou as pedidas inúmeras vezes ao longo da negociação. Com isso, as tratativas chegaram ao fim, pelo menos no momento. O jogador e seu staff seguem pressionando para que o negócio ocorra.

Paulo Bracks, CSO do Atlético, afirmou que houve uma negociação pelo volante colombiano, mas que houve uma trava nas tratativas.

- É um jogador que conversamos, sim. Sentamos à mesa e negociamos. Nos aproximamos de um acerto com o atleta, que queria muito vir para cá e ainda quer. Mas ainda não conseguimos destravar uma negociação com o clube argentino. Ela começou antes de fechar o Alexsander. Isso é um dado importante.

Patrick, jovem que veio do Palmeiras era uma das opções mais cotadas para assumir a titularidade. Forte, alto, ágil, jovem e muito talentoso, Patrick tinha de tudo para seguir como titular no Atlético, ainda mais com a saída de Rubens. Entretanto, o camisa 20 do Galo teve uma lesão constatada na região lombar, e não tem data de retorno prevista.

O jovem teve constatada uma fratura por estresse na região lombar. Patrick já iniciou tratamento conservador e será reavaliado periodicamente.

Com isso, Fausto Vera reapareceu entre as opções e surgiu como um bom nome no elenco. O argentino recuperou espaço e vem sendo importante na equipe do Atlético. A tendência é que siga tendo chances, junto com Alan Franco, Gabriel Menino e Alexsander. Com isso, é pouco provável que chegue outro jogador da posição no momento.

Fausto Vera em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Mais uma contratação

O Atlético segue ativo no mercado. Em entrevista ao ge, Paulo Bracks afirmou que o clube tem interesse em mais um atleta. O nome citado foi o de Reinier, meia do Real Madrid, revelado pelo Flamengo. Sem espaço na equipe espanhola, o jogador deve se transferir para o clube mineiro, porém o diretor atleticano adotou cautela sobre o negócio.

- Temos interesse em mais um jogador. Pode ser o Reinier ,como pode ser outro atleta. Depois, seguraremos até ver o movimento da janela, principalmente das possíveis saídas que podem acontecer. A gente estaria satisfeito com mais um movimento, mas a janela é grande.