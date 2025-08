‘Joga quem merece’: como Crespo tem lidado com o uso da base do São Paulo

Na vitória do São Paulo sobre o Athletico, as Crias de Cotia tiveram papel de destaque. O gol de Pablo Maia, a assistência de Rodriguinho e a estreia de Maik pelo profissional evidenciaram a presença e a importância dos jovens formados no centro de formação tricolor. Para Hernán Crespo, isso não é acaso, mas resultado de um modo claro de trabalho.

Desde sua chegada, o técnico argentino deixou claro que não estabelece prioridades com base em hierarquias ou nomes: joga quem merece. E, após o jogo de quinta-feira (31), reafirmou esse princípio.

A valorização da base é uma marca da trajetória de Crespo no clube. Em sua primeira passagem, deu espaço a nomes como Igor Gomes, Rodrigo Nestor, autor do gol na final da Copa do Brasil em 2023, Gabriel Sara e Luan. Hoje, esses jogadores são referência para os mais novos.

— Como falei antes, tive experiências com Igor Gomes, Nestor, Luan, Gabriel Sara. A ideia é promover esses jogadores porque merecem, não apenas porque vêm de Cotia. Quem merece, joga. Neste momento, Rodriguinho joga. Pablo Maia? Joga. Maik? Joga. Quanto? Vamos ver — afirmou Crespo.

Hernán Crespo explicou como tem lidado com a base do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Base surge como solução - com desfalques e na lateral-direita

As crias da base do São Paulo tem sido a salvação de Hernán Crespo, seja com reposição dos desfalques ou em situações que chamam atenção, como lateral-direita.

Luan, Patryck, Henrique Carmo, Felipe Negrucci, Lucas Ferreira, o próprio Maik, citado anteriormente, estão aparecendo no banco com frequência.

No caso específico de Maik, é visto como uma opção para suprir um setor extremamente complicado no Tricolor: a lateral-direita. No momento, o clube tem somente Cédric para função, e já destacou que seria prioridade no mercado. Sem poder gastar, aguarda um nome que venha nas condições impostas - por empréstimo ou sem custo no mercado. Enquanto não acontece, Maik pode ser a salvação.