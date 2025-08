Análise: como Vina pode se encaixar no time do Ceará?

"Desde o dia que eu saí, disse que nunca seria um adeus, mas um até breve. E esse momento chegou". Foram essas as palavras do meio-campista Vina em seu retorno ao Ceará. O trabalho de encaixar o meia na escalação será do técnico Léo Condé, que recebeu o seu primeiro reforço na atual janela de transferências.

Considerando que Vina é um armador, a solução mais simples é colocá-lo junto de dois volantes, tendo dois atacantes de lado e um centroavante à frente. Nesse caso, o meia jogaria no lugar de nomes como Lucas Mugni e Lourenço.

O 4-2-3-1 tem sido uma formação recorrente para o Ceará neste Campeonato Brasileiro. No entanto, diante do Cruzeiro, Condé escalou a equipe em um 4-1-4-1, com Dieguinho e Lourenço à frente de Richardson. Além disso, o treinador inverteu o posicionamento dos pontas: Galeano atuou mais pela esquerda e Pedro Henrique foi para a direita.

O meio-campista Vina está de volta ao Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

No 4-1-4-1, Vina pode desempenhar a função feita por Lourenço contra os mineiros, aproximando-se da área e até contando com o auxílio do ponta na recomposição defensiva.

Em adendo, Vina pode ser útil na ausência de Pedro Raul, visto que os substitutos do centroavante não empolgaram na temporada. Uma ideia é escalar o meio-campista como um falso 9, contando com a subida dos pontas.

Condé também pode ensaiar um 4-4-2, escalando Vina como um segundo atacante ao lado de Pedro Raul. São questões que dependerão da sua intensidade física e das necessidades em cada jogo. Ainda que não seja a grande solução na janela, é uma peça que pode agregar.

— Não deixei de acompanhar o Ceará em nenhum momento e agora é aproveitar, me unir logo ao grupo, ao Condé e trabalhar, porque tenho certeza que, com a comissão, meus companheiros e, principalmente, com a torcida, estou apto para continuar essa história tão bonita - disse o meia em sua chegada.

