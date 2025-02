Quinteros e Grêmio reclamam da arbitragem do jogo contra o Ju

Pela primeira vez desde o começo do Campeonato Gaúcho o técnico do Grêmio reclamou da arbitragem da competição. Após a vitória de 2 a 1 sobre o Juventude, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (22), em partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho, Gustavo Quinteros disse estar preocupado com o que aconteceu em dois lances muito parecidos, no primeiro e no segundo tempo.

Na etapa inicial, na área do Juventude, Monsalve foi derrubado claramente por Abner. O árbitro Jonathan Pinheiro não marcou pênalti nem o VAR, comandado por Douglas Silva, o chamou para corrigir a decisão. Na parte final, o terceiro gol do Tricolor Gaúcho foi anulado por conta de uma falta, igual a que sofreu o colombiano, no meio-campo. Nesse lance, Silva chamou Pinheiro, que havia marcado o gol, que ficou quase cinco minutos analisando os vídeos do lance, muito parecidos com o do primeiro tempo.

– Não quero entrar em polêmicas, mas estamos muito preocupados com a arbitragem. Foi muito equivocada. O critério do VAR para chamar uma jogada de meio-campo não foi a mesma para chamar na área. Torçamos para que seja algo passageiro. É a primeira vez que falo disso. Espero que seja a última.

Postagem nas redes sociais questiona arbitragem

Após a partida, as redes sociais oficiais do Grêmio publicaram um vídeo da imagem do pênalti não marcado em Monsalve no primeiro tempo junto a um texto: “alguém achou que não foi pênalti ao assistir esta imagem? Talvez só o árbitro e os responsáveis pelo VAR. A propósito, alguém consegue entender os critérios do VAR neste Gauchão? Nós, não! Mais uma vez, reforçamos: não queremos nenhum benefício. Queremos uma arbitragem justa! Perde o Grêmio e perde o futebol”.