Grêmio: súmula do VAR cita pressão na saída da Arena

A polêmica do pênalti não marcado em cima de Monsalve, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Juventude, no sábado (22), continua na pauta. O lance gerou reclamações por parte do técnico Gustavo Quinteros e da diretoria do Tricolor Gaúcho e, agora, veio a tona pressão feita pelos cartolas sobre os árbitros do VAR, na saída da Arena.

Súmula do VAR registra tentativa de pressão nos corredores da Arena. Foto: Reprodução

O responsável por acompanhar o jogo no vídeo, Douglas da Silva, descreveu na súmula do jogo a tensão vivida ao deixar o estádio: "Venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala do VAR após o final do jogo, de onde saímos somente à 1h53min de domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Havia um número muito grande de pessoas esperando a nossa saída da sala".

No documento, Silva acrescentou: "Pedi a gentileza para um operador da empresa de tecnologia ir do lado de fora da porta averiguar como estava a situação e este mesmo nos relatou com a expressão apavorada que tinha muita gente só esperando nós sairmos".

Uma das pessoas que estava à espera da equipe de arbitragem era o vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato.

"Quando saímos, à 1h53min, o vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe de VAR, direcionando-se a minha pessoa e insistentemente me questionando sobre a decisão da arbitragem na partida. Por fim, escutei falarem sobre a figura do meu pai pelas minhas costas. Segui em direção ao carro o mais rápido possível para sair do estádio junto aos meus colegas", finalizou.

Quinteros reclamou na coletiva, clube fez postagem nas redes

Após a partida, o técnico Gustavo Quinteros fez uma rápida reclamação durante a coletiva de imprensa:

– Não quero entrar em polêmicas, mas estamos muito preocupados com a arbitragem. Foi muito equivocada. O critério do VAR para chamar uma jogada de meio-campo não foi a mesma para chamar na área. Torçamos para que seja algo passageiro. É a primeira vez que falo disso. Espero que seja a última.

Já o clube, publicou um vídeo no X (antigo Twiter) e no Instagram junto a um texto: “alguém achou que não foi pênalti ao assistir esta imagem? Talvez só o árbitro e os responsáveis pelo VAR. A propósito, alguém consegue entender os critérios do VAR neste Gauchão? Nós, não! Mais uma vez, reforçamos: não queremos nenhum benefício. Queremos uma arbitragem justa! Perde o Grêmio e perde o futebol”.

Na segunda (24), o clube ainda solicitou arbitragem de fora do Rio Grande do Sul para o mata-mata do Gauchão.