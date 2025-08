Na reta decisiva do Brasileirão 2010, o Fluminense deu um passo importante rumo ao título nacional. Em um duelo direto contra o embalado Grêmio, o Tricolor carioca contou com uma atuação de gala de Darío Conca, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no Engenhão. O Lance! relembra Fluminense 2 x 0 Grêmio no Brasileirão 2010.

O jogo, disputado em 28 de outubro, valia muito para ambos os lados. O Fluminense, líder da competição, buscava abrir vantagem para Corinthians e Cruzeiro. Já o Grêmio vinha de nove jogos invicto e ainda sonhava com uma arrancada pelo título, mas a derrota o afastou de vez da disputa.

Com o resultado, o time de Muricy Ramalho chegou a 57 pontos, abrindo margem para os concorrentes, com saldo de gols muito superior. Já a equipe de Renato Gaúcho permaneceu com 47 pontos e passou a mirar uma vaga na Libertadores.

Além dos gols de Conca, a partida teve momentos intensos, polêmicas com a arbitragem, mudanças táticas forçadas por lesões e um clima de decisão nas arquibancadas. Foi uma noite que consolidou o Fluminense como principal candidato ao título da temporada.

Fluminense 2 x 0 Grêmio no Brasileirão 2010

Primeiro tempo: pressão tricolor e golaço do maestro

Com vários desfalques no ataque, Muricy escalou o Fluminense com apenas um atacante de ofício: Washington. Ainda assim, o time carioca começou com intensidade, marcando alto e explorando os erros do Grêmio. A estratégia deu certo desde os primeiros minutos.

O primeiro susto veio aos 17, em jogada bizarra: Leandro Euzébio tentou afastar, mas chutou em cima de Gum, e a bola quase entrou contra. Mas o susto logo virou festa no Engenhão. Aos 19 minutos, Mariano tocou para Conca na entrada da área, que girou e acertou um chutaço no ângulo: 1 a 0 para o Flu.

O gol do Fluminense não mudou imediatamente o cenário do jogo, mas o Grêmio começou a reagir após os 30 minutos. Chegou com perigo em escanteios e chutes de Souza e André Lima, mas sem sucesso. Washington quase ampliou em cruzamento que quase encobriu Victor.

Segundo tempo: polêmica, tensão e mais Conca

O Grêmio voltou melhor e teve boas chances, como o cabeceio de André Lima e finalização de Julio Cesar para fora após passe de Diguinho. O momento mais controverso veio aos 19 minutos: Jonas foi derrubado por Leandro Euzébio na área, mas o árbitro Heber Roberto Lopes não marcou o pênalti.

O lance gerou revolta nos gremistas, que passaram a reclamar com frequência. Em apenas cinco minutos, o time de Renato levou quatro cartões amarelos, três deles por reclamação. A desatenção custaria caro logo depois.

Aos 36 minutos, Thiaguinho roubou a bola de Vilson na saída de jogo, Conca tocou para Washington, que cruzou meio sem querer, meio como passe. O argentino apareceu na segunda trave para empurrar para o gol vazio e fazer seu segundo na partida: 2 a 0 para o Fluminense.

O Engenhão explodiu com o gol e o tradicional grito de "time de guerreiros". Foi o desfecho perfeito para uma atuação madura do Fluminense, que neutralizou o bom momento do Grêmio e reafirmou sua força na briga pelo título.

Ficha técnica de Fluminense 2 x 0 Grêmio

Local: Estádio do Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de outubro de 2010 (quinta-feira)

Horário: 21h

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa/PR)

Auxiliares: Gilson Bento Coutinho (PR) e José Amilton Pontarolo (PR)

Cartões amarelos:

Fluminense: Washington, Diguinho, Gum, Ricardo Berna

Grêmio: Rafael Marques, Souza, Douglas, André Lima, Gilson

Gols: Conca aos 19' do 1º tempo e 36' do 2º tempo

Fluminense: Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Fernando Bob (Valência), Diguinho (Belletti), Marquinho, Julio Cesar (Thiaguinho), Conca; Washington.

Técnico: Muricy Ramalho.

Grêmio: Victor; Gabriel, Paulão, Rafael Marques e Fábio Santos (Gilson); Vilson, Souza (Diego Clementino), Lúcio e Douglas; Jonas e André Lima (Júnior Viçosa).

Técnico: Renato Gaúcho.