Apesar da derrota, torcida do Fluminense comemorou a vaga no Mundial de Clubes.

O Maracanã foi palco de uma noite histórica na última rodada do Brasileirão 2023. Fluminense e Grêmio se enfrentaram em um confronto agitado, com golaços, reviravolta e clima de despedida. De um lado, o Flu se preparava para o Mundial de Clubes; do outro, o Grêmio buscava o vice-campeonato — e conseguiu. O Lance! relembra Fluminense 2 x 3 Grêmio no Brasileirão 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida terminou com vitória gremista por 3 a 2, após virada construída ainda no primeiro tempo. O grande nome da noite foi Luis Suárez, que marcou dois gols em sua despedida do futebol brasileiro e emocionou a torcida presente. O uruguaio foi ovacionado no estádio, mostrando o impacto que teve em poucos meses no país.

Com o resultado, o Grêmio terminou o campeonato com 68 pontos, superando Flamengo e Atlético-MG e assegurando a segunda colocação na tabela. A campanha foi marcada por 21 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. A vitória sobre o campeão da Libertadores coroou o trabalho de Renato Gaúcho na temporada.

continua após a publicidade

Apesar da derrota, o clima nas arquibancadas do Maracanã era de celebração. Os tricolores cariocas comemoraram a vaga no Mundial, provocaram rivais e demonstraram apoio ao time. Foi um jogo com clima de festa, emoção e futebol ofensivo dos dois lados.

Fluminense 2 x 3 Grêmio no Brasileirão 2023

Primeiro tempo: equilíbrio, pênalti e virada rápida

O jogo começou com chances para ambos os lados. O Fluminense quase surpreendeu com um chute do meio-campo de Germán Cano, enquanto o Grêmio respondeu com boa jogada de Suárez pela direita. Caíque, goleiro gremista, foi destaque com defesas seguras.

continua após a publicidade

Aos 31 minutos, Martinelli tentou driblar Rodrigo Ely, que cortou a jogada com a mão dentro da área. O árbitro Raphael Claus assinalou pênalti. Arias cobrou com firmeza e abriu o placar para o Fluminense.

Mas a resposta gremista foi avassaladora. Aos 42, Suárez recebeu nas costas da zaga, avançou com liberdade, driblou o goleiro Fábio e marcou um golaço. Dois minutos depois, Galdino aproveitou uma sobra mal rebatida e virou o jogo com um chute preciso no canto.

A virada em dois minutos desestabilizou o Flu, que foi para o intervalo atrás no placar diante de sua torcida.

Segundo tempo: cavadinha de Suárez e reação do Grêmio

Na etapa final, o Grêmio manteve a intensidade. Aos 17 minutos, Suárez sofreu pênalti em falta cometida por Guga. Reinaldo pegou a bola para bater, mas a torcida pediu o uruguaio, que cobrou com classe: uma cavadinha perfeita, fazendo seu segundo no jogo e o terceiro do Grêmio.

O Flu não se entregou. Cano teve grande chance logo depois, mas desperdiçou ao cabecear para fora. A reação veio aos 35 minutos: John Kennedy fez linda jogada individual, limpou a marcação e marcou um golaço no canto, diminuindo para 3 a 2.

Nos minutos finais, o time de Diniz pressionou, mas o Grêmio soube segurar o resultado. A equipe se fechou na defesa e administrou a vantagem com maturidade, garantindo o vice-campeonato na tabela.

Festa, despedidas e provocações

Luis Suárez foi o grande protagonista da noite. Ovacionado no anúncio da escalação e ao longo do jogo, o uruguaio se despediu em grande estilo. Além dos dois gols, demonstrou liderança e foi decisivo na virada gremista, encerrando sua passagem no Brasil sob aplausos, inclusive de torcedores adversários.

Nas arquibancadas, a torcida do Fluminense transformou o jogo em festa pré-Mundial. Gritaram "é campeão", provocaram rivais com cânticos contra o Vasco, e celebraram o empate do Bragantino, que complicava a vida vascaína. Foi uma mistura de emoções em campo e nas arquibancadas.

O segundo tempo ainda teve atraso no reinício por conta da simultaneidade das partidas, o que causou vaias e questionamentos. Com o apito final, os dois times deixaram o campo sob aplausos: o Grêmio, pela campanha e despedida de Suárez; o Flu, pela temporada vitoriosa e expectativa para o Mundial.

Ficha técnica - Fluminense x Grêmio

Fluminense 2 x 3 Grêmio

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 6 de dezembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistente 1: Danilo Simon (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (Fifa/SP)

Cartões amarelos: André, Nino e John Kennedy (Fluminense); Rodrigo Ely, Reinaldo, Kannemann e Suárez (Grêmio)

Gols: Arias, aos 31 minutos, Suárez, aos 43, e Galdino, aos 45 do 1º tempo; Suárez, aos 18, e John Kennedy, aos 35 do 2º tempo

Fluminense: Fábio; Guga (Yony González), Nino (Thiago Santos), Felipe Melo (John Kennedy), Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Ganso (Lima); Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Cristaldo), Pepê (Ronald) e Felipe; Galdino (Natã), Ferreira (Cuiabano) e Luis Suárez (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.