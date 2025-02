Internacional e Caxias se enfrentam neste sábado (1), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. A transmissão da partida será pelo SporTV e pelo Premiere (TV fechada).

O Internacional saiu em vantagem na decisão ao vencer o jogo de ida por 2 a 0, aproximando-se ainda mais do fim do jejum de títulos estaduais, que dura desde 2016.

Do outro lado, o Caxias encara o desafio de reverter o placar e manter vivo o sonho de conquistar o Gauchão pela 12ª vez. A equipe aposta no embalo da vitória por 2 a 0 sobre o Dourados, pela fase preliminar da Copa do Brasil, como um impulso de confiança para tentar surpreender na reta final do campeonato.

Tudo sobre o jogo entre Internacional e Caxias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Caxias

Campeonato Gaúcho (semifinal)

📆 Data e horário: sábado, 1 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

📺Onde assistir: SporTV e Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Valencia e Carbonero.

Caxias (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Mantuan, Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson e Richard.