O Coritiba apresentou um novo projeto para ajudar as categorias de base e o futebol feminino. O 'Sementes da Glória' proporciona a possibilidade dos torcedores direcionarem até 7% do Imposto de Renda (IR) devido para a formação alviverde.

A iniciativa busca ampliar um financiamento ainda pouco explorado pelos clubes brasileiros. Nos estudos, identificou-se que a maioria das equipes trabalha na captação com empresas, mas não explora a base de torcedores.

- O Sementes da Glória nasce como um oceano azul de oportunidades para os clubes. É uma das maiores verticais de receita ainda a serem destravadas no futebol brasileiro. O torcedor não gasta nada a mais, o clube ganha uma fonte totalmente nova de recursos, e todos saem fortalecidos - afirmou Luiz Guilherme, diretor de Clubes da End to End, empresa de marketing esportivo parceira do Coritiba.

A estratégia do Coxa acontece logo após o título da Série B e o acesso à Série A para aproveitar o bom momento com a torcida. O Sementes da Glória, nome que faz referência às araucárias, árvore emblemática do Paraná, e ao bairro que carrega a identidade do clube, promete ter um pacote de benefícios ao torcedor, de camisas oficiais até experiências exclusivas.

- O projeto de lei de incentivo de pessoas físicas permite a nós avançar em diferentes pilares estratégicos dentro do Coritiba. O primeiro é potencializar o nosso projeto de futebol de base, que já é muito bem qualificado, mas tem espaço para crescimento. O segundo é de gerar novas receitas através de produtos e benefícios que saem do convencional e permitem aumentar o número de torcedores fidelizados aos objetivos do clube - completou Gustavo Pinho, gerente de negócios e produtos do Coritiba.

'Sementes da Glória', projeto de imposto de renda do Coritiba, vai auxiliar nas categorias de base do masculino e feminino. Foto: Divulgação/Coritiba

Acesso à Série A obriga Coritiba a ter time feminino

De volta à Série A, o Coritiba é obrigado a ter um time de futebol feminino. Essa exigência na elite do futebol brasileira foi imposta pela CBF em 2019.

Diferente de Athletico e Chapecoense, que também subiram de divisão e vão precisar criar do zero ou fazer alguma parceria, o Coxa já possui uma equipe própria. Nesta temporada, a 'Gurias do Coxa' foi eliminada nas oitavas de final para o Itabirito-MG, pela A3 do Brasileirão. Já no estadual, o Coritiba fará a final contra o Toledo, em 30 de novembro e 7 de dezembro.