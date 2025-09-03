Após fim da Série C, Maringá empresta trio para time da Série B

O Maringá emprestou três jogadores para o Atlético-GO após o término da disputa da Série C. A janela de transferência, que começou em 10 de julho, se encerrou na terça-feira (2).

O zagueiro Tito (25 anos), o meio-campista Danielzinho (23 anos) e o atacante Maranhão (29 anos) já se apresentaram ao Dragão para as 14 rodadas restantes da Série B. A equipe goiana está na 14ª posição, com 31 pontos, seis acima da ZR e oito abaixo do G-4.

O empréstimo do trio vai até o final desta temporada, com os salários bancados pelo Atlético-GO.

- Agora, nosso foco é emprestar o máximo de atletas até o final do ano para que eles sigam jogando em competições de alto nível e, paralelamente, conseguimos reduzir custos. Essa economia será reinvestida no futebol em 2026. O nosso planejamento é que todos retornem em dezembro para a pré-temporada, já pensando na próxima temporada, que será ainda mais desafiadora e importante para o Maringá - afirmou João Vitor Mazzer, presidente do Dogão.

Tito, Danielzinho e Maranhão estiveram em campo pelo Maringá no sábado (30), na vitória por 3 a 0 diante do Caxias, pela última rodada da primeira fase da Série C - o atacante fez um dos gols. O Dogão ficou na 11ª colocação e não se classificou para a segunda fase - oito times avançaram.

Em 2025, pelo Maringá, Maranhão disputou 39 partidas, fez 13 gols e deu sete assistências. Já Danielzinho marcou um gol e deu duas assistências em 16 partidas. Por fim, Tito fez 37 confrontos e balançou as redes em três oportunidades.

Quem também vai para o Atlético-GO é o atacante Raí Natalino, que teve o caminho inverso. Ele estava emprestado ao Maringá, fez um gol em seis jogos e retorna automaticamente ao Dragão.

MAranhão, em Figueirense x Maringá, pela Série C. Foto: Roberto Zacarias/MFC

Maringá emprestou Negueba ao Juventude

Além do trio, o Maringá também emprestou o atacante Negueba ao Juventude, que está está na ZR da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim da temporada e já fica à disposição do técnico Thiago Carpini para enfrentar o Flamengo em 14 de setembro, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão, após a Data Fifa.

A equipe gaúcha ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, um ponto atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. No último jogo, o Juventude venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão.

Titular absoluto, Negueba fez 17 jogos na Série C e marcou cinco gols. Antes, no vice-campeonato do Paranaense, deu quatro assistências em 16 partidas e chegou a negociar com o Coritiba, mas o Maringá queria R$ 4,5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Com a camisa do Dogão, desde o ano passado, o atacante fez 10 gols e deu cinco assistências em 72 confrontos. Além do time paranaense, Negueba foi revelado pelo São Raimundo-AM e passou por Sport, Confiança, além de Fortaleza e Fast Clube.