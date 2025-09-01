Athletico reclama de conduta e promete acionar Cruzeiro na Justiça por Kauã Moraes

O Athletico reclamou da "falta de palavra" e da "conduta" do Cruzeiro ao pagar a multa rescisória de R$ 11 milhões pelo lateral-direito Kauã Moraes, 18 anos, no sábado (30). Em nota, divulgada nesta segunda-feira (1), o Furacão prometeu "buscar a devida reparação de seus direitos nas instâncias competentes".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kauã Moraes tinha acordo com o Athletico até fevereiro de 2027 e possuía um pré-contrato para renovar até o final de 2029, mas ainda não tinha assinado o documento. De acordo com o clube paranaense, desde junho, existia uma tratativa para a Raposa ter preferência para comprá-lo em janeiro de 2026.

O primeiro contato foi feito por Paulo Pelaipe, diretor de futebol cruzeirense. Posteriormente, a negociação aconteceu entre Mario Celso Petraglia, presidente rubro-negro, e o vice-presidente da SAF da Raposa, Pedrinho Júnior.

continua após a publicidade

O Cruzeiro, contudo, decidiu antecipar o movimento e depositou o valor da rescisão. O jovem atleta recebia um salário de R$ 5.500,00 e, portanto, o valor da multa é 2.000 vezes superior.

Dos R$ 11 milhões, R$ 7,7 milhões ficam para o Athletico por ter 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras, que detinha 30%, receberá R$ 3,3 milhões na transação.

continua após a publicidade

Kauã Moraes desembarcou em Belo Horizonte no sábado para exames médicos e depois se juntar ao elenco mineiro. Ele suprirá a ausência de Fagner, que sofreu uma fratura na fíbula da perna direita há um mês. Antes da chegada de Kauã Moraes, apenas William era opção no elenco, o que dificultava a escalação do time. O zagueiro Jonathas Jesus, inclusive, chegou a ser improvisado pelo lado do campo.

Kauã Moraes é o terceiro reforço da Raposa nesta janela de transferência, de 10 de julho a 2 de setembro. O time mineiro também trouxe o atacante colombiano Sinisterra, do Bournemouth-ING, por empréstimo de um ano, e o volante Ryan Guilherme, do Fortaleza, em definitivo por cinco temporadas.

Kauã Moraes estreou no profissional do Athletico contra o Vila Nova, pela Série B, em 17 de maio. Foto: Duda Matoso/Athletico

Veja a nota oficial do Athletico sobre Kauã Moraes

"O Club Athletico Paranaense informa que, no dia 29 de agosto, recebeu notificação extrajudicial do atleta Kauã Moraes da Silva, comunicando a rescisão unilateral de seu contrato, sem justa causa, mediante o depósito da multa rescisória.

O Athletico recorda que o atleta chegou ao clube proveniente do Palmeiras, em operação gratuita que resultou na partilha de 50% dos direitos econômicos. Em processo de valorização, e já integrado à equipe principal, o CAP iniciou tratativas para reajuste salarial e renovação contratual.

Ainda durante essas negociações, em 10 de julho, o clube exerceu a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos junto ao Palmeiras, passando a deter 70% da participação sobre o atleta. Paralelamente, estavam em curso conversas com o atleta e seus representantes, vinculados à empresa Roc Nation Sports Brazil Ltda., acerca das condições da renovação contratual, incluindo remuneração, prazos e comissões.

Ainda em julho, o Athletico Paranaense recebeu um contato da SAF do Cruzeiro, através de seu Diretor de Futebol, Paulo Pelaipe, manifestando o interesse na contratação do atleta. Após este contato, o assunto foi direcionado ao Presidente Mario Celso Petraglia, que conduziu as tratativas junto ao vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Júnior, manifestando interesse no atleta e assegurando que não haveria o depósito da multa rescisória. Em contrapartida, foi prometido pelo Athletico que a SAF do Cruzeiro teria prioridade em eventual negociação na próxima janela de transferências.

No dia 21 de agosto, foi alcançado consenso entre as partes para a renovação contratual do atleta, com as minutas contratuais em fase final de revisão para assinatura.

Diante desse contexto, o Athletico repudia a conduta dos envolvidos, que, valendo-se de forma oportunista de um dispositivo legal, ignoraram que a renovação contratual já havia sido acordada entre as partes e se encontrava em fase final de formalização. Tal atitude representa o descumprimento da palavra empenhada e o desrespeito às negociações em curso. O clube, por fim, informa que buscará a devida reparação de seus direitos nas instâncias competentes".

Carreira de Kauã Moraes

Conhecido por 'Careca' no CT do Caju, o lateral iniciou nas categorias de base do Palmeiras, em 2021. Ele ficou por lá até 2024.

O lateral chegou ao Furacão no início desta temporada e disputou 23 jogos, sendo 10 como titular, entre Paranaense e Brasileiro do sub-20. Ele marcou três gols.

A trajetória de Kauã Moraes na equipe principal começou com João Correia, técnico do sub-20 que foi interino do Furacão por três jogos após a demissão de Mauricio Barbieri. As opções nas laterais eram Dudu e Palacios, que alternavam com lesões e maus rendimentos. Assim, o zagueiro Habraão e o volante Raul estavam sendo improvisados no setor.

O jovem lateral atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pelo time profissional. Ele machucou o joelho em 11 de agosto na partida contra o Criciúma, fora de casa, e desfalcou o Athletico em três jogos. A previsão de retorno é na metade de setembro.