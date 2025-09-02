Maringá empresta atacante para time da ZR da Série A

O Maringá emprestou o atacante Negueba para o Juventude, que está na ZR da Série A do Campeonato Brasileiro. A janela de transferência, que começou em 10 de julho, se encerra às 23h59 desta terça-feira (2).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim da temporada e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele chegou a Caxias do Sul durante a tarde e participará dos treinos do Papo a partir de quarta-feira (3), quando o elenco se reapresenta.

Assim, Negueba fica à disposição do técnico Thiago Carpini para enfrentar o Flamengo em 14 de setembro, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão, após a Data Fifa.

continua após a publicidade

A equipe gaúcha ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, um ponto atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. No último jogo, o Juventude venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão.

Negueba no Maringá

Foto: Fernando Teramatsu/MFC

Negueba esteve em campo pelo Maringá no sábado (30) e marcou um dos gols, de pênalti, na vitória por 3 a 0 diante do Caxias, rival do Juventude, pela última rodada da primeira fase da Série C. O Dogão ficou na 11ª colocação e não se classificou para a segunda fase - oito times avançaram.

continua após a publicidade

Titular absoluto, Negueba fez 17 jogos na Série C e marcou cinco gols. Antes, no vice-campeonato do Paranaense, deu quatro assistências em 16 partidas e chegou a negociar com o Coritiba, mas o Maringá queria R$ 4,5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Com a camisa do Dogão, desde o ano passado, o atacante fez 10 gols e deu cinco assistências em 72 confrontos. Além do time paranaense, Negueba foi revelado pelo São Raimundo-AM e passou por Sport, Confiança, além de Fortaleza e Fast Clube.