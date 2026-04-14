O América-MG anunciou, nesta segunda-feira (13), a contratação do técnico Roger Silva, que chega para substituir Alberto Valentim. O ex-comandante foi demitido no último domingo, após a derrota para o Novorizontino, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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Roger encerrou a carreira como jogador em 2021 e iniciou rapidamente sua trajetória como treinador. Seu último trabalho foi uma breve passagem pelo Sport. Apesar de não apresentar números ruins, acabou demitido após 12 partidas em razão do desempenho da equipe. No clube pernambucano, somou seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Roger encerrou a carreira como jogador em 2021 e iniciou rapidamente sua trajetória como treinador. Seu último trabalho foi uma breve passagem pelo Sport. Apesar de não apresentar números ruins, acabou demitido após 12 partidas em razão do desempenho da equipe. No clube pernambucano, somou seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

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Post de anuncio de Roger (Foto: Divulgação/Oficial)

Valentim, por sua vez, estava no cargo desde agosto de 2025. Ele chegou com a missão de evitar o rebaixamento do Coelho à Série C e, após bom desempenho inicial, teve o contrato renovado. No entanto, apesar da confiança conquistada, não resistiu à sequência negativa de resultados nesta temporada.

Momento do América-MG

O América-MG vive uma fase delicada. A equipe não vence desde fevereiro, quando superou o North pelo Campeonato Mineiro. Desde então, acumula 11 partidas sem triunfo. Nesse período, o time foi eliminado no estadual pelo Atlético-MG e caiu na Copa do Brasil nos pênaltis diante do Barra FC.

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Na Série B, o cenário também preocupa: após quatro rodadas, o América ocupa a última colocação, com apenas um ponto somado. A derrota por 3 a 0 para o Novorizontino, no último domingo (12), dentro de casa, foi determinante para a saída de Alberto Valentim.

O próximo compromisso do América-MG, séra pela Copa Sul-Sudeste, em um confronto contra o Sampaio Corrêa do Rio, nesta quarta-feira (15), às 20h, no Independência.

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