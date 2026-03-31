Partida da Série B é marcada por agressões entre os técnicos; veja vídeo

A partida entre Fortaleza e Cuiabá, válida pela segunda rodada da Campeonato Brasileiro Série B, ficou marcada por uma confusão envolvendo os treinadores das equipes na noite desta terça-feira (31), na Arena Castelão.

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Durante o segundo tempo, o técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, e o comandante do Cuiabá, Eduardo Barros, se envolveram em uma discussão acalorada à beira do gramado, que rapidamente evoluiu para agressões físicas. A arbitragem interveio e expulsou ambos os treinadores.

Mesmo após deixarem o campo, a confusão continuou no túnel de acesso aos vestiários, exigindo a intervenção de membros das comissões técnicas e da segurança do estádio para conter os ânimos.

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Com a expulsão de Carpini, o auxiliar Estephano Dijan assumiu o comando do Fortaleza na beira do campo durante o restante da partida.

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Confusão generalizada na partida entre Fortaleza e Cuiabá pela Série B do Brasilierão (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Dentro das quatro linhas, o confronto foi equilibrado, mas sem grandes emoções. Fortaleza e Cuiabá não conseguiram balançar as redes e ficaram no empate por 0 a 0.

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Com o resultado, o Fortaleza soma seu primeiro ponto na competição, enquanto o Cuiabá chega a dois pontos após duas rodadas disputadas.

O Tricolor do Pici volta a campo no próximo sábado (4), quando recebe o Juventude na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília), em busca da primeira vitória na competição. Já o Dourado também entra em campo no mesmo dia, quando enfrenta o Ceará diante de sua torcida, às 18h (horário de Brasília).