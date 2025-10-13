Grêmio tem ‘reforço’ da seleção e ganha opção contra o São Paulo

O volante Erick Noriega se reapresentou ao Grêmio na manhã desta segunda-feira (13) e deve ficar à disposição para o duelo contra o São Paulo. O jogador está de volta após ter sido convocado para a Seleção do Peru durante a Data Fifa.

Noriega foi titular na derrota do Peru para o Chile, na última sexta-feira (10), por 2 a 1, em amistoso da seleção peruana. Havia a possibilidade de a equipe disputar mais um amistoso, desta vez contra a Rússia, mas a partida não foi confirmada.

O volante realizou atividades no vestiário gremista, enquanto o restante do elenco foi a campo normalmente. Os goleiros foram os primeiros a ingressar no campo para os exercícios específicos da posição, sob o comando do treinador de goleiros Mateus Famer e do auxiliar Everson Pereira.

Na sequência, os jogadores de linha foram ao gramado para corridas leves, seguidas de um trabalho de aquecimento orientado pelos preparadores físicos Flavio de Oliveira e Rogério Dias. Divididos em circuitos, os atletas cumpriram estações específicas para aprimorar o arranque com mudança de direção, intercaladas com saltos.

Em seguida, o elenco passou para o trabalho com bola. Sob orientação dos auxiliares técnicos Sidnei Lobo e Thiago Kosloski, e com a observação do técnico Mano Menezes, o grupo foi dividido por setores em um espaço retangular reduzido. Na primeira parte, foi treinada a saída de jogo com marcação sob pressão. Depois, o foco foi a circulação rápida da posse de bola, com no máximo dois toques, buscando a inversão de jogo para que os passes cruzassem entre estacas fixadas nas extremidades do campo.

O Grêmio ocupa a 13ª colocação, com 33 pontos conquistados. Ao todo, venceu oito jogos, empatou nove e foi derrotado em dez. A equipe marcou 28 gols e sofreu 33. Antes da pausa para a Data Fifa, o Grêmio foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, em um jogo marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem.

O confronto diante do São Paulo acontece nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Noriega soma sete jogos pelo Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio)

Números de Noriega

Pelo Grêmio, Erick Noriega disputou sete partidas em 2025, todas como titular. O zagueiro registra 86% de acerto nos passes, com 25 de 50 lançamentos longos certos. Nos duelos, tem 59% de eficiência e venceu sete de doze disputas aéreas. As médias por jogo incluem 1,1 desarme, 1,6 chute bloqueado, 3,7 bolas recuperadas, 6,1 cortes e uma falta. Ele também cometeu dois pênaltis na temporada. Sua nota no Sofascore é 7,10.

Pela seleção do Peru, Noriega entrou em campo em três jogos, sendo um como titular. Teve aproveitamento de 85% nos passes e acertou sete de dez lançamentos longos. Contribuiu com dois passes decisivos, mas registrou apenas 10% de eficiência nos duelos. As médias são de um chute bloqueado, 2,7 bolas recuperadas, 1,3 cortes e uma falta por partida. Sua nota no Sofascore é 6,67.