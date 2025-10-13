Oscar sofre nova lesão e deve desfalcar o São Paulo após Data Fifa

O São Paulo tem um novo problema com Oscar. No treino de sábado, dia 10, o jogador se queixou de dores na panturrilha esquerdo. Nesta segunda-feira, dia 13, passou por avaliações clínicas e exames de imagem.

continua após a publicidade

Nos exames, foi identificada uma lesão muscular na região da panturrilha. Ainda sem prazo definido para recuperação, Oscar está em tratamento no Reffis Plus. O atleta estava se recuperando de três fraturas sofridas nas vértebras.

Contra o Fortaleza e o Palmeiras, Oscar chegou a ficar no banco de reservas, mas sem entrar em campo. O meia estava fora desde o dia 19 de julho. O São Paulo, por sua vez, tinha esperança que o teria de volta para os compromissos após a Data Fifa.

continua após a publicidade

Agora, com a nova lesão, não existe um prazo para o retorno. Ou seja, contra o Grêmio nesta quinta-feira (16) é desfalque certo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Oscar sentiu dores no final de semana (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

São Paulo se apresenta com novidades no SuperCT

O São Paulo se apresentou com algumas novidades nesta segunda-feira (13) no SuperCT. Gonzalo Tapia, que estava convocado pela seleção do Chile, participou de todas as etapas do trabalho após servir à sua seleção e atuar durante os 90 minutos do amistoso em casa contra o Peru.

➡️São Paulo está confiante em renovação com Marcos Antonio; entenda cenário

Ferraresi e Bobadilla também estão convocados. Ferraresi volta a treinar na terça-feira, dia 14, enquanto Bobadilla ainda seguirá a serviço da sua seleção, com jogo previsto para terça, contra a Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Quanto ao restante do elenco, os jogadores treinam de olho no jogo de quinta-feira, que acontece contra o Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão. A primeira parte das atividades do dia foi conduzida pelos preparadores físicos.

Um grupo participou de um cronograma no Reffis Plus, enquanto o restante na academia externa. No gramado, a comissão técnica aplicou algumas dinâmicas com foco em enfrentamento individual e em diferentes de situações de ataque contra defesa. Esta atividade também contou com construção de jogadas, cruzamentos e finalizações.

Na parte final, o plantel foi dividido em quatro times para jogos em campo reduzido, focando em situações de ataque contra defesa e jogadas trabalhadas.