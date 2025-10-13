Atacante do Internacional está na mira de clube da Premier League

O atacante do Internacional Gustavo Prado está na mira de um clube da Premier League. Conforme informou o jornalista identificado Lucas Collar e apurou o Lance!, o Brighton monitora a carreira do camisa 47 de perto. Pelo menos outros três times europeus – um da Alemanha, outra da Itália e um terceiro também da Inglaterra – estão de olho no garoto de 20 anos desde o começo do ano, quando ele se destacou no Sul-Americano Sub-20.

O atleta esteve recentemente com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo Sub-20. Jornalistas que acompanharam o torneio comentaram que o jogador foi um destaque positivo na péssima campanha da Canarinho – o Brasil foi eliminado na primeira fase.

Na mira de clubes europeus

Conforme noticiou Lucas Collar, o Brighton, 12º colocado na Premier League, tem monitorado os passos de Prado. Apesar de scouts do clube britânico acompanharem o meia-atacante de perto, tanto no Inter quanto na Seleção, a direção colorada não recebeu nenhum contato oficial.

Pelo que apurou o Lance!, além do Albion, também estão de olho em no 47 alvirrubro a Atalanta, sexta colocada no Italiano, o Stuttgar, quarto colocado na Bundeslita, e o Leeds United, 15º no Inglês. Outras equipes europeias estariam de olho no guri.

O Colorado evita especular um valor de mercado para Gustavo Prado, mas as contantes convocações animam a direção por uma elevação de possíveis propostas na próxima janela. Internamente, o entendimento é que o atleta é uma joia, com grande potencial de valorização, e somente uma proposta realmente vantajosa poderá convencer o clube a liberá-lo.

Titular no Sul-Americano sub-20

Aos 20 anos, o 47 esteve na disputa do Mundial da categoria, no Chile, no qual o Brasil foi eliminado de forma precoce. No torneio, o colorado foi titular na estreia e depois foi para o banco de reservas. Mesmo assim, jornalistas que acompanharam o torneio avaliaram como positiva a sua participação.

– Me chamou muito a atenção a qualidade do passe dele, mesmo em uma equipe que estava visivelmente lutando contra o tempo pra buscar entrosamento. Um jogador com uma boa visão de jogo e pareceu estar orgulhoso de vestir a camisa da Seleção. Uma pena não ter visto mais do Gustavo em campo – comentou a repórter da Cazé TV Bruna Dealtry, ao Correio do Povo.

No início da temporada, ele foi titular absoluto na campanha do título do Sul-Americano da categoria, marcando um gol e dando uma assistência. De volta ao Inter, Prado está fazendo os primeiros treinos sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz. O guri é um dos cotados para substituir Carbonero no ataque, na partida desta quarta-feira (15), contra o Mirassol.