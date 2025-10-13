Volante volta a treinar no Internacional e deve viajar a Mirassol

O volante Alan Rodríguez voltou a treinar com o Internacional e deve viajar para Mirassol, onde o Colorado enfrenta o time de mesmo nome, na noite de quarta-feira (15). O uruguaio trabalha com o grupo desde as atividades domingo (12) e participou normalmente das atividades desta segunda-feira (13) junto com o restante do elenco. O atleta tem chances ficar no banco na partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 14 está fora desde foi substituído no Gre-Nal 448. Ele foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

Volta aos treinos no Internacional

Rodríguez está na fase de transição para voltar a jogar, tanto que não vem aparecendo nos boletins médicos do clube há pelo menos duas semanas. Em um treino aberta no dia 2, o uruguaio estava trabalhando no campo, com exercícios com bola e corridas. Aparentemente, não sentia nenhum desconforto.

Conforme apurou o Lance!, o 14 vinha alternando atividades individuais a cancha e de fisioterapia na academia. No domingo, quando o elenco teve um treinamento físico na academia do CT Parque Gigante, o atleta participou normalmente com o restante do grupo. E, na manhã desta segunda, voltou a treinar com o restante do grupo.

De volta à delegação

Se voltar a trabalhar normalmente nesta terça (14) – o treino está marcado para as 10h (de Brasília) –, Rodríguez tem chances de ser relacionado para a viagem a Mirassol. Como só teve dois treinamentos, deve ficar somente no banco.

Enquanto isso, sem Rafael Borré e Carbonero, ambos com a seleção da Colômbia, para o ataque, Ramón e Emiliano Díaz podem escalar Óscar Romero ou Gustavo Prado no lugar do camisa 7. Os dois foram testados na posição no jogo-treino de sábado (11), contra o Brasil de Farroupilha – o paraguaio entre os titulares e o garoto com os reserva.

