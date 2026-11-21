Boca supera o Atlético-MG e é tri da Copa Sul-Americana
Argentinos vencem por 2 a 0 em Barranquilla, e conquistam o terceiro título da competição
O Boca Juniors é tricampeão da Copa Sul-Americana! A equipe argentina venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (21), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, e conquistou o título continental. Ascacíbar abriu o placar no primeiro tempo, e Merentiel ampliou logo no início da etapa final, garantindo a festa dos argentinos e frustrando o sonho do Galo.
O Alvinegro entrou em campo em busca do primeiro título da Copa Sul-Americana, mas voltou a frustrar seu torcedor em uma decisão continental. Após os vices da Libertadores, em 2024, e da Sul-Americana, em 2025, diante do Lanús, o Galo acumulou o terceiro vice consecutivo e terminou mais uma vez sem levantar a taça.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como foi Atlético-MG x Boca Juniors?
Primeiro tempo
O Boca Juniors controlou as ações durante praticamente todo o primeiro tempo e colocou o Atlético-MG sob pressão desde o início. Com maior posse de bola e presença no campo ofensivo, os argentinos chegaram a balançar as redes com Ascacíbar, mas o lance foi invalidado por impedimento. O gol, porém, não demorou a sair. Aos 15 minutos, Aranda recebeu dentro da área e finalizou. Ruan tentou cortar o chute, mas a bola ficou nos pés de Ascacíbar, que aproveitou a sobra e, desta vez, marcou legalmente. Em desvantagem, o Galo teve dificuldades para reagir e pouco ameaçou o adversário, conseguindo acertar apenas uma finalização em direção ao gol. O Boca ainda criou outras oportunidades para ampliar, mas esbarrou no sistema defensivo atleticano.
Segundo tempo
Na segunda etapa, Eduardo Dominguez promoveu uma mudança tripla, colocando Igor Gomes, Preciado e Alan Minda. No entanto, com apenas três minutos da etapa complementar, Villa passou com facilidade por Minda e cruzou para Merentiel ampliar o placar. Mesmo com as mudanças, o Atlético seguiu com muita dificuldade para criar, enquanto o Boca administrava o jogo. A primeira boa chance veio com Bernard, em chute que passou à direita do gol. Ainda assim, os argentinos eram quem assustavam mais. No fim, o Galo que começou sem nenhum centroavante, terminou com Borbas e Cassierra, e nenhuma grande chance na partida
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Ficha técnica
ATLÉTICO-MG X BOCA JUNIORS — FINAL DA COPA SUL-AMERICANA
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)
- 📺 Onde assistir: SBT, ESPN, Paramount+ e Disney+
Mais LANCE!
Torcida do Atlético-MG manda recado para Eduardo Dominguez após vice
Argentinos venceram o Galo por 2 a 0 em Barranquilla
Veja os gols do título do Boca Juniors sobre o Atlético-MG na Sul-Americana
Argentinos vencem por 2 a 0 em Barranquilla, e conquistam o terceiro título da competição
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
AO VIVO: Acompanhe Atlético-MG x Boca Juniors pela final da Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentam em Barranquilla pela final da Sula
Como assistir à final de Atlético-MG e Boca Juniors pelo Paramount+?
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Como assistir a final de Atlético-MG e Boca Juniors no Disney+?
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Batalha do bebedouro: último Atlético-MG x Boca terminou na delegacia
As equipes se enfrentam neste sábado (21)
Desgaste mineiro: Atlético jogou 1200 minutos a mais que o Boca em 2026
As equipes se enfrentam neste sábado pela final da Sul-Americana
Mauro Beting projeta final equilibrada entre Atlético-MG e Boca Juniors
Em entrevista ao Lance!, o jornalista vê duelo aberto em Barranquilla e avalia peso dos vices no aspecto psicológico do elenco
Vidente crava campeão de Atlético-MG e Boca Juniors pela Sul-Americana
Equipes disputam o título neste sábado (21)
IA projeta campeão de Atlético-MG e Boca Juniors pela Sul-Americana
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Fred x Paredes: raio-x das lideranças de Atlético-MG e Boca
Os dois são os grandes personagens da decisão
Nadine analisa arbitragem da final entre Atlético-MG e Boca pela Sul-Americana
Em entrevista ao Lance!, Nadine Basttos analisou o perfil de Andrés Matonte
Atlético-MG tenta evitar sexto vice consecutivo do Brasil na Sul-Americana
Alvinegro disputa decisão neste sábado (21) e pode encerrar sequência de cinco finais sem título brasileiro na competição
Boca favorito? Jornalistas argentinos projetam final da Sul-Americana
Boca e Atlético-MG definem o título da Sul-Americana no sábado
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Com mais de 40 mil ingressos vendidos, torcida do Boca prepara 'invasão' na final da Sul-Americana
A final entre Atlético-MG e Boca Juniors está marcada para este sábado (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia
Atlético Mineiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Boca Juniors: pela final da Copa Sul-Americana.
Final da Sul-Americana pode movimentar R$ 1,4 bilhão na Colômbia; entenda
Decisão entre Atlético-MG e Boca Juniors leva milhares de torcedores a Barranquilla e evidencia impacto econômico dos grandes eventos