Copa Sul-Americana: Brasil amarga sexto vice consecutivo
Galo perde por 2 a 0 para os argentinos em Barranquilla e amplia sequência negativa
O futebol brasileiro chegou ao sexto vice-campeonato consecutivo na Copa Sul-Americana. Neste sábado (21), o Atlético-MG foi derrotado pelo Boca Juniors por 2 a 0, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, e ficou com a segunda colocação da competição. Ascacíbar abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Merentiel ampliou no início da etapa final e garantiu o título para os argentinos.
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A sequência de resultados negativos dos brasileiros nas decisões começou em 2021, quando o Red Bull Bragantino perdeu para o Athletico-PR em uma final disputada entre equipes do país. Desde então, cinco temporadas consecutivas terminaram com um clube brasileiro derrotado por um estrangeiro na disputa pelo troféu.
O retrospecto recente também evidencia o domínio argentino nas últimas edições. Com o título do Boca Juniors, são três conquistas consecutivas de equipes da Argentina: Racing, em 2024, Lanús, em 2025, e agora o próprio Boca, em 2026.
Relembre as finais da Copa Sul-Americana desde 2021
A última vez que um clube brasileiro conquistou a Copa Sul-Americana foi em 2021. Na ocasião, o Athletico-PR venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Nikão marcou o único gol da decisão. Ge+1
Desde então, seis equipes brasileiras chegaram à final, mas nenhuma conseguiu levantar a taça. Confira o retrospecto:
|Ano
|Campeão
|Placar
|Vice-campeão
2026
Boca Juniors
2 x 0
Atlético-MG
2025
Lanús
0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis)
Atlético-MG
2024
Racing
3 x 1
Cruzeiro
2023
LDU Quito
1 x 1 (4 x 3 nos pênaltis)
Fortaleza
2022
Independiente del Valle
2 x 0
São Paulo
2021
Athletico-PR
1 x 0
Red Bull Bragantino
O levantamento mostra que a sequência negativa também tem uma marca argentina. Nas três últimas edições, Racing, Lanús e Boca Juniors ficaram com o título, deixando Cruzeiro e Atlético-MG com o vice-campeonato. O Galo, inclusive, aparece duas vezes consecutivas na lista, após também perder a decisão de 2025 para o Lanús.
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