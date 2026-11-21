O futebol brasileiro chegou ao sexto vice-campeonato consecutivo na Copa Sul-Americana. Neste sábado (21), o Atlético-MG foi derrotado pelo Boca Juniors por 2 a 0, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, e ficou com a segunda colocação da competição. Ascacíbar abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Merentiel ampliou no início da etapa final e garantiu o título para os argentinos.

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A sequência de resultados negativos dos brasileiros nas decisões começou em 2021, quando o Red Bull Bragantino perdeu para o Athletico-PR em uma final disputada entre equipes do país. Desde então, cinco temporadas consecutivas terminaram com um clube brasileiro derrotado por um estrangeiro na disputa pelo troféu.

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O retrospecto recente também evidencia o domínio argentino nas últimas edições. Com o título do Boca Juniors, são três conquistas consecutivas de equipes da Argentina: Racing, em 2024, Lanús, em 2025, e agora o próprio Boca, em 2026.

Jogadores do Boca Juniors comemorando gol na final da Sul-Americana (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Relembre as finais da Copa Sul-Americana desde 2021

A última vez que um clube brasileiro conquistou a Copa Sul-Americana foi em 2021. Na ocasião, o Athletico-PR venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Nikão marcou o único gol da decisão. Ge+1

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Desde então, seis equipes brasileiras chegaram à final, mas nenhuma conseguiu levantar a taça. Confira o retrospecto:

Ano Campeão Placar Vice-campeão 2026 Boca Juniors 2 x 0 Atlético-MG 2025 Lanús 0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis) Atlético-MG 2024 Racing 3 x 1 Cruzeiro 2023 LDU Quito 1 x 1 (4 x 3 nos pênaltis) Fortaleza 2022 Independiente del Valle 2 x 0 São Paulo 2021 Athletico-PR 1 x 0 Red Bull Bragantino

O levantamento mostra que a sequência negativa também tem uma marca argentina. Nas três últimas edições, Racing, Lanús e Boca Juniors ficaram com o título, deixando Cruzeiro e Atlético-MG com o vice-campeonato. O Galo, inclusive, aparece duas vezes consecutivas na lista, após também perder a decisão de 2025 para o Lanús.

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