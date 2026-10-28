O Banrisul voltará a estampar sua marca no espaço principal das camisas de Grêmio e Internacional nas seis rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) pelo presidente da instituição financeira, Fernando Lemos, durante coletiva realizada no Salão Nobre do banco, em Porto Alegre (RS).

A iniciativa será pontual e reforçará a parceria entre o Banrisul e os dois principais clubes do futebol gaúcho, que completa 25 anos ininterruptos em 2026. A proposta partiu do próprio presidente da instituição, que ressaltou a importância da dupla Gre-Nal para a identidade cultural e esportiva do Rio Grande do Sul.

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— Grêmio e Internacional fazem parte da vida de milhões de gaúchos. São clubes que atravessam gerações, mobilizam famílias e carregam uma história que se confunde com a do nosso Estado — afirmou Fernando Lemos.

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Presidentes de Grêmio e Inter destacam parceria

O presidente do Grêmio, Odorico Roman, valorizou o retorno do patrocínio principal neste momento da temporada. Segundo ele, a presença do Banrisul representa um reforço importante para o clube na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Roman também ressaltou a relação construída entre as duas instituições ao longo dos anos, marcada pela proximidade com o estado e pela confiança mútua.

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Do lado colorado, o presidente Alessandro Barcellos celebrou a volta da marca à parte frontal do uniforme do Internacional. O dirigente destacou o significado da parceria em 2026, ano em que o clube relembra os 20 anos das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambas em 2006.

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Para Barcellos, a retomada do espaço principal da camisa representa a continuidade de uma ligação histórica entre o banco e o clube.

Banrisul volta a estampar camisas de Grêmio e Internacional no Brasileirão (Foto: Reinaldo Foltz)

Fernando Lemos homenageia jornalista Guerrinha

Antes de anunciar a iniciativa, Fernando Lemos prestou homenagem ao jornalista Adroaldo Guerra Filho, conhecido como Guerrinha, cuja morte foi lamentada pelo presidente do Banrisul durante o evento. Lemos destacou a relevância do profissional para o jornalismo esportivo gaúcho e sua capacidade de conquistar o respeito de torcedores de Grêmio e Internacional, apesar de sua conhecida paixão pelo clube colorado.

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Segundo o presidente do banco, Guerrinha conseguia analisar as partidas dos dois times com seriedade e conquistar a credibilidade de diferentes públicos, em um ambiente marcado pela rivalidade esportiva. Ao encerrar a homenagem, Lemos ressaltou que o jornalista deixou uma contribuição importante para a comunicação do Rio Grande do Sul e manifestou solidariedade diante da perda.