Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Banco volta a estampar Grêmio e Inter nas rodadas finais do Brasileirão

Banrisul anuncia retorno à frente das camisas de Grêmio e Internacional em 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 16:36
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Três homens seguram camisas do Grêmio e do Internacional em evento patrocinado pelo Banrisul, no Brasileirão.
Banrisul volta a estampar camisas de Grêmio e Internacional no Brasileirão (Foto: Reinaldo Foltz)

O Banrisul voltará a estampar sua marca no espaço principal das camisas de Grêmio e Internacional nas seis rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) pelo presidente da instituição financeira, Fernando Lemos, durante coletiva realizada no Salão Nobre do banco, em Porto Alegre (RS).

A iniciativa será pontual e reforçará a parceria entre o Banrisul e os dois principais clubes do futebol gaúcho, que completa 25 anos ininterruptos em 2026. A proposta partiu do próprio presidente da instituição, que ressaltou a importância da dupla Gre-Nal para a identidade cultural e esportiva do Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

— Grêmio e Internacional fazem parte da vida de milhões de gaúchos. São clubes que atravessam gerações, mobilizam famílias e carregam uma história que se confunde com a do nosso Estado — afirmou Fernando Lemos.

➡️ Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

Presidentes de Grêmio e Inter destacam parceria

O presidente do Grêmio, Odorico Roman, valorizou o retorno do patrocínio principal neste momento da temporada. Segundo ele, a presença do Banrisul representa um reforço importante para o clube na reta final do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Roman também ressaltou a relação construída entre as duas instituições ao longo dos anos, marcada pela proximidade com o estado e pela confiança mútua.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Do lado colorado, o presidente Alessandro Barcellos celebrou a volta da marca à parte frontal do uniforme do Internacional. O dirigente destacou o significado da parceria em 2026, ano em que o clube relembra os 20 anos das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambas em 2006.

continua após a publicidade

Para Barcellos, a retomada do espaço principal da camisa representa a continuidade de uma ligação histórica entre o banco e o clube.

Executivos posam com camisas do Grêmio e do Internacional, celebração de 25 anos de patrocínio Banrisul no Brasileirão.
Banrisul volta a estampar camisas de Grêmio e Internacional no Brasileirão (Foto: Reinaldo Foltz)

Fernando Lemos homenageia jornalista Guerrinha

Antes de anunciar a iniciativa, Fernando Lemos prestou homenagem ao jornalista Adroaldo Guerra Filho, conhecido como Guerrinha, cuja morte foi lamentada pelo presidente do Banrisul durante o evento. Lemos destacou a relevância do profissional para o jornalismo esportivo gaúcho e sua capacidade de conquistar o respeito de torcedores de Grêmio e Internacional, apesar de sua conhecida paixão pelo clube colorado.

➡️ Morre Guerrinha, ícone do jornalismo esportivo, aos 70 anos

Segundo o presidente do banco, Guerrinha conseguia analisar as partidas dos dois times com seriedade e conquistar a credibilidade de diferentes públicos, em um ambiente marcado pela rivalidade esportiva. Ao encerrar a homenagem, Lemos ressaltou que o jornalista deixou uma contribuição importante para a comunicação do Rio Grande do Sul e manifestou solidariedade diante da perda.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Três modelos da coleção Vasco Kenner posam ao redor de uma bola com o logotipo Vasco.

Lance! Negócios

Vasco ganha coleção de sandálias inspirada nos 'Crias da Colina'

Há 5 horas
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Há 1 dia
ungle reformula marca e projeta avançar mais 55% em 2027

Lance! Negócios

Com alta de 75% nas vendas, Jungle reformula marca e projeta avançar em 2027

Há 2 dias
Imagem gerada por IA com jogadores em campo e trabalhadores

Futebol Nacional

Escala 5×2 vai afetar o futebol? Entenda o que pode mudar para clubes e jogadores

Há 3 dias
Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé

Santos

Santos lança linha de moda em homenagem e inspirada em Pelé; veja fotos

Há 4 dias
Vila Belmiro

Santos

Novo Estatuto do Santos? Entenda a polêmica que esquenta os bastidores

Há 5 dias
Mais LANCE!
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians paga parte de dívida com a União; veja valores

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Estádio Vila Belmiro.

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas

Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.

Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Corinthians e Caixa avançam em acordo por dívida da Arena

Camisa do Santos temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Santos fecha com novo patrocinador máster até o fim da temporada; veja detalhes

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.

Entenda os transfer bans do Santos: o que já foi pago, dívidas ativas e risco de novas punições

Torcida do Galatasaray no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park.

Partida entre Galatasaray e Barcelona atinge cifras recordes e se torna o jogo mais caro da Turquia

Camisa da Inter de Limeira.

Inter de Limeira joga pelo acesso, e SAF com Ronaldo e Roberto Carlos começa a assumir departamentos

Imagem do estádio Estádio Moisés Lucarelli

Justiça condena Ponte Preta por dívida com padaria

Taça da Libertadores

Paramount+ renova direitos da Libertadores até 2030