FMF divulga datas-base do Campeonato Mineiro de 2027

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou na tarde desta quarta-feira (28) as datas base do Campeonato Mineiro de 2027. Nesta edição, o torneio terá algumas modificações comparado ao desta temporada.

O Cruzeiro está no Grupo B com América-MG, URT, Uberlândia, Itabirito e Democrata de Sete Lagoas. No Grupo A estão Atlético-MG, Pouso Alegre, North, Tombense, Betim e Villa Nova

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Confira as datas-base do Campeonato Mineiro 2027

1ª rodada: 6 de janeiro (quarta-feira) 2ª rodada: 10 de janeiro (domingo) 3ª rodada: 13 de janeiro (quarta-feira) 4ª rodada: 17 de janeiro (domingo) 5ª rodada: 20 de janeiro (quarta-feira) 6ª rodada: 24 de janeiro (domingo) Quartas de final (ida): 31 de janeiro (domingo) Quartas de final (volta): 6 de fevereiro Semifinal (ida): 14 de fevereiro (domingo) Semifinal (volta): 21 de fevereiro (domingo) Final (ida): 28 de fevereiro (domingo) Final (volta): 7 de março (domingo)

Campeonato Mineiro 2027

Na última terça-feira (27) ocorreu o Conselho Técnico da Federação Mineira de Futebol (FMF) que definiu o modelo do Campeonato Mineiro de 2027. A reunião contou com membros dos 12 clubes da competição e aconteceu no Mineirão.

Mesa com várias tigelas brancas com emblemas de times; telão azul exibe troféu ao fundo (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

A principal mudança é a final, que volta a contar com jogos de ida e volta. Além disso, o torneio também terá quartas de final. Com isso, a competição passa a ter 12 datas (seis na primeira fase e jogos de ida e volta nas quartas, semi e final).

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O Campeonato Mineiro de 2027 terá 12 equipes divididas em dois grupos. Os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B e vice-versa. Posteriormente, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final e os últimos de cada agrupamento são rebaixados.

Os eliminados nas quartas de final irão disputar o Troféu Inconfidência, enquanto os dois clubes que não se classificarem para a segunda fase e nem forem rebaixados, terão suas campanhas nesse torneio encerrados