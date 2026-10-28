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Time titular ou misto? Domínguez avalia opções para escalar o Atlético no clássico

Galo vive sequência intensa e decisiva na temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/10/2026 14:45
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Domínguez e Bernard (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez e Bernard (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive uma sequência intensa e decisiva na temporada 2026. A equipe tem um clássico pela frente e, logo depois, inicia a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Diante do calendário apertado, Eduardo Domínguez avalia qual escalação utilizar no confronto com o Cruzeiro na Arena MRV.
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O Atlético vive uma sequência intensa e decisiva na temporada 2026. A equipe tem um clássico pela frente e, logo depois, inicia a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Diante do calendário apertado, Eduardo Domínguez avalia qual escalação utilizar no confronto com o Cruzeiro na Arena MRV.

A sequência do Galo, com três jogos em sete dias, começou com a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, na última segunda-feira (26), no Maracanã. Agora, o time alvinegro volta suas atenções para o clássico mineiro e, na sequência, enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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Com a agenda cheia, Domínguez pode optar por mesclar a equipe diante do Cruzeiro. Após a derrota para o Flamengo, o treinador comentou sobre a possibilidade e afirmou que vai avaliar as condições do elenco antes de tomar uma decisão. Apesar da necessidade de administrar o desgaste físico dos jogadores, o argentino destacou a importância do clássico.

— Tenho que considerar isso (mesclar o time devido à agenda corrida). Mas também sabemos que jogamos um clássico. Se você faz uma coisa e não acontece o que pensava, é um clássico. Temos que jogar e pensar nisso. Depois, chegará a partida da semifinal. Passo a passo, no dia a dia. Agora, temos que pensar no clássico — declarou Domínguez, em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo.

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Apesar da proximidade da semifinal da Copa do Brasil, o treinador ressaltou que o Atlético precisa manter o foco no duelo contra o rival. Além de atuar diante da torcida alvinegra, o Galo tem a oportunidade de reduzir a distância para o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro.

— É um clássico. Jogamos na nossa casa, com nosso torcedor. Temos que preparar também para frente, na semifinal. Mas a cabeça estará onde tem que estar. Estamos somente a quatro pontos deles, que estão na terceira colocação — afirmou o treinador.

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Atlético x Cruzeiro

Atlético e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico vale pontos importantes na disputa por uma vaga no G-4. O Galo ocupa a sexta colocação, com 50 pontos, enquanto a Raposa aparece em terceiro lugar, com 54, uma diferença de quatro pontos entre as equipes.

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