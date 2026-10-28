O volante Jair recusou a proposta apresentada pelo Vasco para renovar seu contrato por mais duas temporadas e ficou mais distante de uma permanência em São Januário para 2027. A oferta do clube previa uma redução de 50% no salário do jogador, que não aceitou os termos apresentados pela diretoria.

➡️ Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

Com vínculo até dezembro de 2026, Jair tem recebido sondagens de outros clubes, mas, neste momento, está concentrado na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante pretende avaliar as possibilidades para o futuro somente após o encerramento da competição.

continua após a publicidade

Jair em campo na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A negociação ocorre em meio à recuperação de espaço do jogador no elenco vascaíno. Desde que voltou de lesão, Jair registra média de 7,1 de nota no SofaScore. Nas partidas em que foi titular nesse período, o Vasco sofreu apenas um gol. O meio-campista também foi eleito o melhor em campo em duas oportunidades. Além disso, Jair ainda teve a oportunidade de usar a faixa de capitão no primeiro confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, já que Thiago Mendes estava suspenso.

Lesões dificultaram renovação automática

A situação contratual de Jair ganhou novos contornos após uma sequência de problemas físicos. Em agosto de 2025, o volante sofreu uma grave lesão no joelho direito durante uma partida contra o Sport, com comprometimento do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral medial, dos meniscos e da cartilagem. O quadro exigiu cirurgia e um longo processo de recuperação, que o afastou dos gramados por cerca de 11 meses.

continua após a publicidade

Em dezembro de 2025, o Vasco estendeu o contrato do jogador até o fim de 2026, período necessário para que ele pudesse concluir a recuperação e voltar a atuar. O novo vínculo também estabeleceu a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, mediante o cumprimento de critérios previstos no contrato.

Jair durante treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Um dos mecanismos para a extensão era a participação em pelo menos 60% das partidas do Vasco na temporada. No entanto, quando Jair voltou a ganhar sequência em 2026, uma nova lesão atrapalhou seus planos.

continua após a publicidade

Em agosto deste ano, o volante sofreu uma lesão de grau 3 no adutor da coxa direita, durante o confronto contra o Santos, pelo Brasileirão. Inicialmente, a previsão era de aproximadamente um mês de afastamento. Jair conseguiu retornar antes do prazo estimado, mas a ausência reduziu suas chances de alcançar a meta de participação estabelecida no contrato.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com isso, a renovação automática deixou de ser uma possibilidade viável no cenário projetado pelo clube. A permanência passou a depender de uma nova negociação entre as partes, abrindo caminho para a proposta do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.