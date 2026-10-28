Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jair recusa proposta de renovação do Vasco e se distancia do clube para 2027

Volante recebeu oferta com redução salarial de 50% por dois anos

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 15:44
Favorite o Lance! no Google
Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos
Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O volante Jair recusou a proposta apresentada pelo Vasco para renovar seu contrato por mais duas temporadas e ficou mais distante de uma permanência em São Januário para 2027. A oferta do clube previa uma redução de 50% no salário do jogador, que não aceitou os termos apresentados pela diretoria.

➡️ Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

Com vínculo até dezembro de 2026, Jair tem recebido sondagens de outros clubes, mas, neste momento, está concentrado na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante pretende avaliar as possibilidades para o futuro somente após o encerramento da competição.

continua após a publicidade
Jair tenta passe na partida entre Vasco e Mirassol
Jair em campo na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A negociação ocorre em meio à recuperação de espaço do jogador no elenco vascaíno. Desde que voltou de lesão, Jair registra média de 7,1 de nota no SofaScore. Nas partidas em que foi titular nesse período, o Vasco sofreu apenas um gol. O meio-campista também foi eleito o melhor em campo em duas oportunidades. Além disso, Jair ainda teve a oportunidade de usar a faixa de capitão no primeiro confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, já que Thiago Mendes estava suspenso.

Lesões dificultaram renovação automática

A situação contratual de Jair ganhou novos contornos após uma sequência de problemas físicos. Em agosto de 2025, o volante sofreu uma grave lesão no joelho direito durante uma partida contra o Sport, com comprometimento do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral medial, dos meniscos e da cartilagem. O quadro exigiu cirurgia e um longo processo de recuperação, que o afastou dos gramados por cerca de 11 meses.

continua após a publicidade

Em dezembro de 2025, o Vasco estendeu o contrato do jogador até o fim de 2026, período necessário para que ele pudesse concluir a recuperação e voltar a atuar. O novo vínculo também estabeleceu a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, mediante o cumprimento de critérios previstos no contrato.

Jair durante treino do Vasco
Jair durante treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Um dos mecanismos para a extensão era a participação em pelo menos 60% das partidas do Vasco na temporada. No entanto, quando Jair voltou a ganhar sequência em 2026, uma nova lesão atrapalhou seus planos.

continua após a publicidade

Em agosto deste ano, o volante sofreu uma lesão de grau 3 no adutor da coxa direita, durante o confronto contra o Santos, pelo Brasileirão. Inicialmente, a previsão era de aproximadamente um mês de afastamento. Jair conseguiu retornar antes do prazo estimado, mas a ausência reduziu suas chances de alcançar a meta de participação estabelecida no contrato.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com isso, a renovação automática deixou de ser uma possibilidade viável no cenário projetado pelo clube. A permanência passou a depender de uma nova negociação entre as partes, abrindo caminho para a proposta do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Flamengo

Onde Assistir

Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Há 25 minutos
Comemoração de Carlos Vinícius em Grêmio e Internacional, pela Copa do Brasil

Vasco

Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

Há 1 hora
Matheus, Philipe Gabriel e Rayan

Vasco

Goleiro do Vasco é destaque em jornal espanhol

Há 3 horas
Três modelos da coleção Vasco Kenner posam ao redor de uma bola com o logotipo Vasco.

Lance! Negócios

Vasco ganha coleção de sandálias inspirada nos 'Crias da Colina'

Há 4 horas
Léo Jardim (esquerda, uniforme verde) e Rossi (direita, uniforme azul) goleiros em jogo.

Futebol Nacional

Goleiros de Vasco e Flamengo vivem momento de desconfiança da torcida

Há 4 horas
Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.

Futebol Nacional

Flamengo domina o Vasco no retrospecto recente; veja os números

Há 7 horas
Mais LANCE!
Estádio Nilton Santos receberá Vasco x Flamengo

Vasco x Flamengo terá mais de mil policiais e segurança reforçada no Nilton Santos

Jair treinando futebol em estádio, controlando bola azul, vestindo uniforme cinza com detalhes pretos.

Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético

Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Vasco x Flamengo: clubes anunciam venda de ingressos do clássico

São Januário - Vasco

Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Pedro Emanuel e Leonardo Jardim: Vasco x Flamengo

Vasco x Flamengo: 5 motivos para não perder o clássico pelo Brasileirão

O Vasco foi envolvido pelo Flamengo e perdeu por 2 a 0, neste domingo, no Nilton Santos, o primeiro jogo da final do Carioca. Em meio a atuação apagado do Cruz-Maltino, o principal destaque foi o goleiro Fernando Miguel. Werley e Leandro Castan também foram bem-avaliados. Confira as notas do LANCE! (por&nbsp;João Vitor Castanheira)

Vasco tem retrospecto desfavorável contra o Flamengo no Nilton Santos; veja números

Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense

Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors

Robert Renan tranquiliza torcedores do Vasco após acidente grave de trânsito

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco vive dilema entre clássico com Flamengo e semifinal da Copa do Brasil

Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco da Gama.

Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números