Cruzeiro: João Marcelo relembra final do Mineiro e projeta clássico

Zagueiro titular do Cruzeiro, João Marcelo projetou o clássico desta quinta-feira (29) em entrevista exclusiva ao Lance!. Na conversa, o defensor relembrou a confusão do final do Mineiro e projetou o último duelo contra o Atlético-MG em 2026.

– É lamentável, não ficamos felizes com o acontecido. Mas meu pensamento foi defender e ajudar os meus. Mas já passou, temos que focar no próximo jogo. Jogo difícil na casa deles – disse o jogador.

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– A concentração do início ao fim. Entrar concentrado no jogo, saber da importância do jogo. Esquecer o que ficou para trás. Focar só no que o mister passar para nós. Temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser vamos sair com a vitória – projetou João Marcelo sobre Atlético-MG x Cruzeiro.

João Marcelo comemoração (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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Entrevista de João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, ao Lance!

O zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na Toca da Raposa II. No papo com a reportagem, ele falou sobre o momento da equipe, como o time reagiu após as eliminações, a recuperação da grave lesão no joelho e também sua amizade com Gerson. A íntegra da conversa está disponível no Youtube do Lance!.

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Último clássico de 2026

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

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Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.