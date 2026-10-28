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Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28) às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/10/2026 16:30
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Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)
Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)
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Nesta quinta-feira (29) o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV às 19h30 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quinta-feira (29) o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV às 19h30 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
SAN
33ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

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Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Maycon; Victor Hugo, Bernard e Reinier.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero e Zé Lucas; Matheus Pereira, Wesley e Gerson; Kaio Jorge

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Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)
Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)
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