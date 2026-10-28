Atlético tem seis desfalques para clássico contra o Cruzeiro
Galo tem baixas em todos os setores
O Atlético tem desfalques importantes para o clássico contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), às 19h30, na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Eduardo Domínguez tem seis baixas para o confronto, entre jogadores lesionados e um suspenso.
A primeira ausência confirmada é a do zagueiro Vitor Hugo. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, na última segunda-feira (26), e está suspenso para o clássico.
Além dele, o Galo tem outros cinco jogadores entregues ao departamento médico. São eles: Ruan Tressoldi, Fred, Mateo Cassierra, Thiago Borbas e Cuello, que se recuperam de diferentes problemas físicos.
Ruan Tressoldi, zagueiro, trata uma lesão na coxa esquerda. O meio-campista Fred sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já o atacante Mateo Cassierra também está em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Thiago Borbas trata um problema no músculo posterior da coxa direita. Cuello, por sua vez, sofreu um trauma na costela.
Por outro lado, Domínguez ganhou opções para a sequência da temporada. O goleiro Everson e o meio-campista Gustavo Scarpa se recuperaram de seus problemas físicos e estão novamente à disposição da comissão técnica.
Opções de Domínguez para o clássico
- Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Pedro Cobra.
- Laterais: Angelo Preciado, Natanael, Kauã Pascini e Renan Lodi.
- Zagueiros: Léo Duarte, Lyanco e Vitão.
- Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Mamady Cissé, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Kevin Castaño, Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo.
- Atacantes: Reinier, Dudu e Alan Minda.
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