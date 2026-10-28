O São Paulo ajustou temporariamente o contrato de patrocínio máster com a Superbet e passará a exibir a marca Superscore no espaço principal de seu uniforme até dezembro de 2026. A mudança foi acordada entre o clube e a empresa após a entrada em vigor de uma medida provisória que restringe a atuação e a publicidade de empresas de apostas esportivas no Brasil.

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A Superscore é uma plataforma de estatísticas esportivas pertencente ao mesmo grupo econômico da Superbet. O acordo temporário foi formalizado antes da partida contra o Cruzeiro, no início de outubro, e a nova marca já passou a aparecer na camisa tricolor.

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Apesar da alteração, o vínculo original com a Superbet continua vigente e tem duração prevista até o fim de 2030. A renovação, assinada em 2025, estabelece um valor fixo de R$ 678 milhões ao longo de seis temporadas, com possibilidade de chegar a R$ 1 bilhão mediante o cumprimento das metas previstas em contrato.

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Entenda o cenário

A mudança ocorreu após a entrada em vigor da Medida Provisória assinada em 25 de setembro, que restringe a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa no país. A medida prevê a interrupção das operações das plataformas abrangidas e a retirada de materiais publicitários, incluindo patrocínios.

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O texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional para se tornar definitivo. Enquanto isso, o São Paulo mantém a marca Superscore no uniforme e deverá reavaliar os próximos passos conforme a evolução do cenário regulatório e as condições previstas no acordo.

O acordo tem caráter temporário. Até o fim do ano, São Paulo e patrocinadora acompanharão os desdobramentos da medida provisória e avaliarão os próximos passos da parceria, levando em conta as condições regulatórias e contratuais.

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