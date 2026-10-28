Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

Cruz-Maltino vê oportunidade de mercado e demonstra otimismo para fechar acordo para 2027

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 13:59
Favorite o Lance! no Google
Comemoração de Carlos Vinícius em Grêmio e Internacional, pela Copa do Brasil
Comemoração de Carlos Vinícius em Grêmio e Internacional, pela Copa do Brasil (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Vasco está em negociações para contratar o centroavante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio. A intenção do clube carioca é assinar um pré-contrato com o atacante para a temporada de 2027. Até o momento, não há nenhum vínculo assinado, mas existe otimismo por parte do Cruz-Maltino para concretizar o acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Duda Garbi e confirmada pelo Lance!.

➡️ Goleiros de Vasco e Flamengo vivem momento de desconfiança da torcida

Aos 31 anos, Carlos Vinícius vive uma temporada de destaque individual. O atacante soma 21 gols em 52 partidas disputadas, números que despertaram o interesse do Vasco. A diretoria cruz-maltina enxerga a possível contratação como uma importante oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo visando à próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético

Segundo a apuração do Lance!, o Vasco já havia cogitado a contratação do jogador no meio do ano. Na ocasião, porém, o atacante já havia ultrapassado o limite de 12 partidas pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que restringiria sua utilização pelo clube carioca às disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo
Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

➡️ Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Diante desse cenário, o Vasco mudou o planejamento e passou a considerar a chegada de Carlos Vinícius para 2027. A estratégia é avançar nas tratativas para garantir o centroavante na próxima temporada.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus, Philipe Gabriel e Rayan

Vasco

Goleiro do Vasco é destaque em jornal espanhol

Há 1 hora
Três modelos da coleção Vasco Kenner posam ao redor de uma bola com o logotipo Vasco.

Lance! Negócios

Vasco ganha coleção de sandálias inspirada nos 'Crias da Colina'

Há 2 horas
Léo Jardim (esquerda, uniforme verde) e Rossi (direita, uniforme azul) goleiros em jogo.

Futebol Nacional

Goleiros de Vasco e Flamengo vivem momento de desconfiança da torcida

Há 3 horas
Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.

Futebol Nacional

Flamengo domina o Vasco no retrospecto recente; veja os números

Há 6 horas
Estádio Nilton Santos receberá Vasco x Flamengo

Futebol Nacional

Vasco x Flamengo terá mais de mil policiais e segurança reforçada no Nilton Santos

Há 18 horas
Jair treinando futebol em estádio, controlando bola azul, vestindo uniforme cinza com detalhes pretos.

Vasco

Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético

Há 19 horas
Mais LANCE!
Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Vasco x Flamengo: clubes anunciam venda de ingressos do clássico

São Januário - Vasco

Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Pedro Emanuel e Leonardo Jardim: Vasco x Flamengo

Vasco x Flamengo: 5 motivos para não perder o clássico pelo Brasileirão

O Vasco foi envolvido pelo Flamengo e perdeu por 2 a 0, neste domingo, no Nilton Santos, o primeiro jogo da final do Carioca. Em meio a atuação apagado do Cruz-Maltino, o principal destaque foi o goleiro Fernando Miguel. Werley e Leandro Castan também foram bem-avaliados. Confira as notas do LANCE! (por&nbsp;João Vitor Castanheira)

Vasco tem retrospecto desfavorável contra o Flamengo no Nilton Santos; veja números

Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense

Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors

Robert Renan tranquiliza torcedores do Vasco após acidente grave de trânsito

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco vive dilema entre clássico com Flamengo e semifinal da Copa do Brasil

Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco da Gama.

Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números

Jogador de futebol em camisa preta com faixa diagonal branca celebra, com o braço direito estendido.

Puma é o artilheiro do Vasco em 2026: faro de gol ou dificuldade dos atacantes?

Dois homens usando camisetas da Força Jovem, torcedores do Vasco da Gama, ao lado de mural vascaíno com caveira, navio e fogo.

Iron Maiden: dos palcos às arquibancadas do futebol brasileiro