Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio

O Vasco está em negociações para contratar o centroavante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio. A intenção do clube carioca é assinar um pré-contrato com o atacante para a temporada de 2027. Até o momento, não há nenhum vínculo assinado, mas existe otimismo por parte do Cruz-Maltino para concretizar o acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Duda Garbi e confirmada pelo Lance!.

➡️ Goleiros de Vasco e Flamengo vivem momento de desconfiança da torcida

Aos 31 anos, Carlos Vinícius vive uma temporada de destaque individual. O atacante soma 21 gols em 52 partidas disputadas, números que despertaram o interesse do Vasco. A diretoria cruz-maltina enxerga a possível contratação como uma importante oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo visando à próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético

Segundo a apuração do Lance!, o Vasco já havia cogitado a contratação do jogador no meio do ano. Na ocasião, porém, o atacante já havia ultrapassado o limite de 12 partidas pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que restringiria sua utilização pelo clube carioca às disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

➡️ Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Diante desse cenário, o Vasco mudou o planejamento e passou a considerar a chegada de Carlos Vinícius para 2027. A estratégia é avançar nas tratativas para garantir o centroavante na próxima temporada.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.