Vasco negocia pré-contrato com Carlos Vinícius, do Grêmio
Cruz-Maltino vê oportunidade de mercado e demonstra otimismo para fechar acordo para 2027
O Vasco está em negociações para contratar o centroavante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio. A intenção do clube carioca é assinar um pré-contrato com o atacante para a temporada de 2027. Até o momento, não há nenhum vínculo assinado, mas existe otimismo por parte do Cruz-Maltino para concretizar o acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Duda Garbi e confirmada pelo Lance!.
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Aos 31 anos, Carlos Vinícius vive uma temporada de destaque individual. O atacante soma 21 gols em 52 partidas disputadas, números que despertaram o interesse do Vasco. A diretoria cruz-maltina enxerga a possível contratação como uma importante oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo visando à próxima temporada.
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Segundo a apuração do Lance!, o Vasco já havia cogitado a contratação do jogador no meio do ano. Na ocasião, porém, o atacante já havia ultrapassado o limite de 12 partidas pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que restringiria sua utilização pelo clube carioca às disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.
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Diante desse cenário, o Vasco mudou o planejamento e passou a considerar a chegada de Carlos Vinícius para 2027. A estratégia é avançar nas tratativas para garantir o centroavante na próxima temporada.
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