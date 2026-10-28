Quanto custa para ver o Atlético na final da Sul-Americana? veja os valores

Falta menos de um mês para a final da Conmebol Sul-Americana, que colocará frente a frente Atlético e Boca Juniors no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O horário da decisão ainda será divulgado pela Conmebol.

Com a classificação do Galo confirmada, muitos torcedores já começam a se planejar para acompanhar a equipe de perto na busca pelo título continental. Nesse cenário, uma das principais dúvidas é quanto custa viajar até a cidade colombiana e quais são os canais confiáveis para adquirir pacotes e evitar possíveis golpes.

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Atualmente, a Absolut Sport é a única agência oficial de pacotes de viagem da Conmebol. A empresa mantém parceria com a entidade desde 2022, com o objetivo de oferecer opções licenciadas e seguras aos torcedores que desejam acompanhar as decisões das competições continentais.

No site da agência, estão disponíveis pacotes com diferentes níveis de serviços. As opções incluem ingressos que vão da Categoria 2 a experiências VIP, com acesso a lounges de hospitalidade e camarotes dentro do estádio.

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Também há alternativas de hospedagem em Barranquilla e cidades próximas, com hotéis que vão de opções econômicas a estabelecimentos cinco estrelas. Os pacotes podem incluir ainda voos diretos partindo de Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro, além de transporte de ida e volta para o estádio.

O pacote mais básico, com passagem aérea e ingresso, mas sem hospedagem, custa R$ 9.275. A empresa também oferece opções de parcelamento. Já a alternativa mais completa, que reúne voo, hospedagem em hotel cinco estrelas e acesso a camarote, tem preço aproximado de R$ 21.750.

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— Já atendemos os atleticanos em outras finais continentais e eles conhecem bem o nosso trabalho. Tenho certeza que agora será mais um grande jogo na Colômbia, com dois gigantes se enfrentando em um estádio tradicional. Nossa missão é cuidar de toda logística fora de campo para que a única preocupação do torcedor seja apoiar sua equipe durante os 90 minutos da decisão — afirma Joaquim Lo Prete, general manager da ABSOLUT Sport no Brasil

Como Atlético e Boca Juniors chegaram à final?

O Atlético garantiu sua vaga na decisão após uma classificação diante do Montevideo City Torque, do Uruguai. No confronto de ida, disputado na Arena MRV, o time mineiro venceu por 3 a 0 e abriu uma boa vantagem para o duelo decisivo. Na volta, no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi derrotado por 2 a 0 mas se classificou a decisão.

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Do outro lado, o Boca Juniors conquistou a vaga após eliminar o Vasco da Gama. No primeiro encontro, em La Bombonera, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e levou a vantagem para o confronto de volta. No entanto, os argentinos reagiram e venceram por 3 a 1, no Maracanã, garantindo a classificação com o placar agregado de 3 a 2.