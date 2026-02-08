AO VIVO: Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão; acompanhe

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, o Timão tem 11 pontos na tabela, e ocupa a 5ª posição na tabela. O Palmeiras é o 3º, com 12 pontos.

19h31 - Em noite de SuperBowl, Corinthians anuncia sua escalação em homenagem ao futebol americano. Dorival Júnior manda a campo também o que tem de melhor no momento.

19h30 - Palmeiras escalado para o clássico contra o Corinthians daqui a pouco. E o técnico Abel Ferreira escalou força máxima para o duelo.

Palmeiras com o que tem de melhor para o clássico



Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freiras, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque



Desfalques:



Figueiredo: transição física

Paulinho: cirurgia na perna direita

Felipe Anderson:… pic.twitter.com/dpO4itUunK — Vitor Palhares (@_vitorpalhares) February 8, 2026

19h15 - O 2025 de Corinthians e Palmeiras foi de domínio alvinegro, com direito a vitória na final do Paulista e eliminação na Copa do Brasil. O Palmeiras, porém, se escora no retrospecto geral para ter ânimo no jogo de hoje.

Retrospecto do Palmeiras no clássico com o Corinthians



- 397 jogos

- 140 vitórias do Palmeiras

- 122 empates

- 135 derrotas

- 555 gols marcados

- 506 sofridos



*Dados oficiais do Palmeiras pic.twitter.com/QPX5vscLUT — Vitor Palhares (@_vitorpalhares) February 8, 2026

18h50 - Portões da Neo Química Arena aberto para a torcida alvinegra.

Portões abertos. Torcida do Corinthians começa a chegar à Neo Química Arena.#LanceCorinthians pic.twitter.com/FxM3Aa3uID — Lance! Corinthians (@lance_timao) February 8, 2026

18h40 - Corinthians chega à Neo Química Arena para o dérbi contra o Palmeiras

O confronto reúne dois clubes que atravessaram realidades bem diferentes nos últimos anos, mas que chegam a 2026 em cenários praticamente invertidos. Desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, o Palmeiras entrou em uma das fases mais vitoriosas de sua história.

Neo Química pronta para receber Corinthians x Palmeiras. #LanceCorinthians pic.twitter.com/FgqMz7D3Ga — Lance! Corinthians (@lance_timao) February 8, 2026

O período foi marcado por uma coleção expressiva de títulos: Libertadores em 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana em 2022, Campeonatos Brasileiros em 2022 e 2023, Copa do Brasil em 2020, além dos Paulistas de 2022, 2023 e 2024 e da Supercopa do Brasil em 2023.

O Corinthians seguiu caminho oposto durante boa parte desse intervalo. O clube conviveu com crises esportivas, jejum de troféus e chegou até a lutar contra o rebaixamento, como ocorreu em 2024. A última temporada, porém, sinalizou uma virada: pela primeira vez desde que Abel assumiu o futebol brasileiro, o Timão passou a viver momento mais positivo, tanto pela sequência de conquistas quanto por uma relação mais estável com sua torcida.

Outro personagem que movimenta o cenário é Jhon Arias. Seis meses após deixar o Fluminense rumo à Europa, o colombiano retorna ao Brasil, mas agora para defender o Palmeiras.

A troca do Rio de Janeiro por São Paulo e a breve passagem pelo Wolverhampton levantam dúvidas sobre o planejamento do jogador ao buscar sua primeira experiência no exterior. O Lance! detalha os bastidores dessa trajetória recente e apresenta diferentes leituras sobre o novo capítulo da carreira do atleta.