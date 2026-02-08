Primeira disputa do calendário do futebol feminino no ano, a Supercopa feminina foi disputada no último sábado (7) entre Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, e terminou com a equipe alviverde como campeã. Presidente da CBF, Samir Xaud parabenizou a dupla paulista pela partida e mandou um recado a todos a mais de um ano da Copa do Mundo no Brasil.

Em entrevista à 'CBF TV', o mandatário da entidade enalteceu a conquista do Palmeiras e fez questão de exaltar o Corinthians, que fez grande atuação na Copa dos Campeões Feminina da Fifa, na última semana. As Brabas terminaram na segunda colocação após serem superadas pelo Arsenal.

— Foi um excelente jogo. As atletas se doaram bastante, foi um jogo pegado até o final. O Corinthians está de parabéns, nos representou bem fora do Brasil, fez um excelente jogo contra o Arsenal, parabenizei as meninas pessoalmente. Levamos o nosso futebol feminino para o mundo. E quero parabenizar o Palmeiras, que se sagrou campeão hoje. A torcida compareceu, empurrou o time, e nos pênaltis se conta um pouco com a sorte e com a competência, e hoje deu Palmeiras— destacou Samir Xaud.

E completou: — É um momento especial para o futebol feminino, nosso primeiro evento deste ano com elas. Vamos continuar trabalhando e investindo mais. Hoje a premiação da Supercopa foi recorde, e queremos continuar fomentando e fortalecendo. Temos uma Copa do Mundo aqui em casa e temos que tratar bem o futebol feminino, fazer com que ele cresça, para que a gente deixe a taça da Copa do Mundo aqui no Brasil — celebrou.

O novo formato da Supercopa, que é a disputa entre o campeão brasileiro e da Copa do Brasil, faz parte da série de investimentos da CBF na modalidade. Ao todo, as mudanças promovidas representam, a partir desta temporada, um investimento de R$ 685 milhões nas competições femininas, com aumento de 41% de datas neste calendário, 84% no número de partidas e 69% de vagas no calendário nacional.

Não somente Samir Xaud que ressaltou a importância da competição no calendário feminino, a diretoria de Competições, representada por seu diretor, Julio Avellar, e pela gerente de Competições Femininas, Aline Pellegrino, também se manifestaram sobre a disputa entre Palmeiras e Corinthians.

— Quero parabenizar Corinthians e Palmeiras, foi um jogo disputado e decidido nos pênaltis, poderia ter ido para qualquer lado. Vale destacar todos os investimentos que estão sendo feitos no futebol feminino, em um ano antes da Copa do Mundo. A CBF anunciou um pacote de mudanças que reforça a importância e a magnitude do futebol feminino para a entidade — pontuou Avellar.

Julio Avellar premia integrante da comissão técnica do Palmeiras com medalha de campeão da Supercopa Feminina 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

— Foi uma Supercopa muito importante, com um nível técnico muito alto, uma final que termina empatada e vai aos pênaltis, entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil, por conta da retomada da Copa do Brasil em 2025. Fico muito feliz, o saldo é extremamente positivo, estas equipes estão saindo com uma premiação interessante para o início da temporada. Tenho certeza que todos do Brasileirão A1 e da Copa do Brasil vão sonhar fazer parte desta festa no ano que vem. Que a gente consiga dar cada vez mais visibilidade e importância a esse grande jogo que abre a temporada — disse Pellegrino.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, celebra título

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, exaltou a conquista para o futebol feminino do Alviverde. Vencedor da última Copa do Brasil, o título obtido nesse sábado (7) adicionou um troféu inédito à coleção palmeirense.

— Estou muito feliz, é um título inédito para o futebol feminino do Palmeiras. Sou presidente do Palmeiras há 4 anos e conquistamos hoje o nosso sexto título, então é uma alegria muito grande para mim. Tenho que dar parabéns às nossas atletas, à nossa comissão técnica e principalmente ao nosso diretor, Alberto Simão, que faz um trabalho impecável no futebol feminino do Palmeiras — comemorou.

— Fico muito orgulhosa por ser a única mulher presidente de clube da América do Sul a ter a felicidade e a capacidade de investir no futebol feminino e ver a evolução das nossas atletas, do nosso time. Fico muito feliz e podem contar com a presidente do Palmeiras, porque mais investimentos virão para que a gente consiga celebrar muitos e muitos títulos.