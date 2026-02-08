menu hamburguer
Vasco aproveita erros e bate o Botafogo em São Januário pelo Carioca

Duelo foi marcado por gramado em péssimas condições e nível baixo

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
20:26
Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Em duelo válido pela última rodada da Taça Guanabara, na noite deste domingo (8), no encharcado gramado de São Januário, o time titular do Vasco venceu os jovens do Botafogo pelo placar de 2 a 0 e confirmou a segunda colocação do Grupo A. Os gols foram marcados por Brenner e Coutinho, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Gigante da Colina irá enfrentar o Volta Redonda nas quartas de final, com data a ser definida pela Ferj. O Glorioso, por sua vez, líder do Grupo B, irá encarar o Flamengo no próximo domingo (15), no Nilton Santos.

Baixo nível técnico

Em dia marcado pela forte chuva que castigou o Rio de Janeiro, não foi diferente com o gramado de São Januário. Vasco, com força máxima, e Botafogo, utilizando reservas, fizeram uma partida triste tecnicamente, uma das piores do Campeonato Carioca envolvendo os grandes.

Foi um show de horrores, principalmente na primeira etapa. De mais marcante no 45 minutos iniciais, o duelo de carrinhos no meio-campo. 2 a 1 para o Botafogo, ambos com o volante Marquinhos, que acabou sendo expulso ao receber dois cartões amarelo por entradas duras em Nuno Moreira e Barros. Com a bola rolando, nenhuma emoção.

Vasco aproveita

Na volta do intervalo, a equipe comandada por Fernando Diniz fez valer a superioridade numérica logo aos três minutos e abriu o placar com Brenner, após falha de Bernardo Valim ao tentar afastar cruzamento de Coutinho. Aos 15, Coutinho converteu pênalti sofrido Brenner e ampliou.

Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Com o placar controlado, Diniz deu rodagem a outras peças que estavam no banco de reservas. Martín Anselmi não mudou a visão quanto ao planejamento e, mesmo perdendo não levou a campo jogadores do grupo principal à disposição, dando minutagem apenas aos garotos do sub-20.

O panorama não mudou em relação à primeira etapa. Muita chuva, dificuldade para condução da bola e muitos lançamentos do campo de defesa deixaram o clássico ruim de assistir. O 2 a 0 premiou o Vasco mesmo sem um bom jogo diante da torcida, saindo do caminho do rival Fluminense nas quartas de final.

➡️ Aposte na partidas de Vasco e Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 0 BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Gols: Brenner 3'/2ºT e Coutinho 15'/2ºT (VAS)

Cartões amarelos: Robert Renan (VAS) e Marquinhos (BOT)

Cartão vermelho: Marquinhos (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez (Paulo Henrique) e Brenner (Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Gabriel Abdias e Nathan (Arthur Izaque); Matheus Martins (Kauan Toledo) e Kadir (Caio Valle). Técnico: Martín Anselmi.

