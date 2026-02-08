Fagner comemora vitória do Cruzeiro: 'Desempenho com equilíbrio'

Depois de viver um clima muito pesado com a derrota para o Coritiba, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), contra o América-MG, pelo Campeonato Mineiro. Após a partida, o lateral Fagner comemorou o triunfo por 2 a 0.

– Sem dúvidas tira o peso. Ressaltar o desempenho com equilíbrio. A equipe foi consistente, soube jogar mesmo com o campo ruim. Soube jogar e se impor. Sofremos quando tínhamos que sofrer. Parabenizar todos, vitória muito importante na competição. Agora é seguir para conseguir uma sequência de vitórias – disse Fagner em entrevista à TV Globo.

Além disso, o defensor também foi questionado sobre a relação do grupo com a torcida. No jogo contra o Coxa, os cruzeirenses chegaram a pedir a demissão do técnico Tite.

– A gente está sempre junto com o torcedor. Entendemos a frustração quando o resultado não vem. Muitos vêm aqui, prestigiar, torcer. Fazemos de tudo para vencer. Hoje ficamos felizes de vencer um clássico, dar um início de semana muito bom para o torcedor – comentou Fagner.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

