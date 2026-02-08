Martinelli completa 300 jogos pelo Fluminense como peça-chave do time
Jogador é o primeiro Moleque de Xerém a alcançar a marca
O jogo entre Fluminense e Maricá terá um sabor especial para Martinelli, que completa 300 jogos pelo clube. Titular no confronto deste domingo (8), no Maracanã, é o primeiro Moleque de Xerém a atingir a marca.
O jogador estreou no profissional em 2020, mas possui quase dez anos de casa. Nesse período, além das taças levantadas nas categorias de base, foi campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024), e bicampeão da Taça Guanabara e Carioca em 2022 e 2023. Neste jogo, pode levantar mais uma vez a Taça Guanabara.
➡️ Campeonato Carioca conhece classificados e terá clássico nas quartas de final
Desde sua promoção ao time principal, Martinelli enfrentou a desconfiança do torcedor e vaias vindas da arquibancada, sem nunca retrucar ou se envolver em discussões. Em vez disso, passou por cima das críticas para se tornar uma das peças principais do time.
A evolução de Martinelli foi nítida. Em 2026, é um meio-campista que marca e cria. Na fase defensiva, se destaca pela leitura dos espaços e posicionamento, impedindo a progressão adversária. Na ofensiva, aparece cada vez mais como elemento suspresa para finalizar, além de participar da criação como um facilitador de jogo.
Números pelo Fluminense
- Jogos: 300
- Gols: 16
- Asssistências: 17
- Títulos: Campeonato Carioca (2022 e 2023); Taça Guanabara (2022 e 2023); Libertadores da América (2023); Recopa (2024).
Confira as informações de Fluminense x Maricá
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro Silva, Vinicius, Marcelinho, Caio Vitor, Almir, Pablo Thomaz, Vitinho e Rafael Café.
