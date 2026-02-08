O jogo entre Fluminense e Maricá terá um sabor especial para Martinelli, que completa 300 jogos pelo clube. Titular no confronto deste domingo (8), no Maracanã, é o primeiro Moleque de Xerém a atingir a marca.

O jogador estreou no profissional em 2020, mas possui quase dez anos de casa. Nesse período, além das taças levantadas nas categorias de base, foi campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024), e bicampeão da Taça Guanabara e Carioca em 2022 e 2023. Neste jogo, pode levantar mais uma vez a Taça Guanabara.

Desde sua promoção ao time principal, Martinelli enfrentou a desconfiança do torcedor e vaias vindas da arquibancada, sem nunca retrucar ou se envolver em discussões. Em vez disso, passou por cima das críticas para se tornar uma das peças principais do time.

A evolução de Martinelli foi nítida. Em 2026, é um meio-campista que marca e cria. Na fase defensiva, se destaca pela leitura dos espaços e posicionamento, impedindo a progressão adversária. Na ofensiva, aparece cada vez mais como elemento suspresa para finalizar, além de participar da criação como um facilitador de jogo.

Números pelo Fluminense

Jogos: 300 Gols: 16 Asssistências: 17 Títulos: Campeonato Carioca (2022 e 2023); Taça Guanabara (2022 e 2023); Libertadores da América (2023); Recopa (2024).

Martinelli completa 300 jogos pelo Fluminense diante do Maricá (Foto: Reprodução/FFC)

Confira as informações de Fluminense x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.

MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)

Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro Silva, Vinicius, Marcelinho, Caio Vitor, Almir, Pablo Thomaz, Vitinho e Rafael Café.

