Da superioridade do Palmeiras à reação do Corinthians: o novo cenário do dérbi em 2026

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. A partida coloca frente a frente dois clubes que viveram momentos distintos nos últimos anos, mas apontam para um contexto oposto em 2026.

Em relação às taças, desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, o Palmeiras viveu um dos períodos mais vitoriosos de sua história recente. O clube conquistou a Libertadores em 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana em 2022, o Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, a Copa do Brasil em 2020, além do Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024 e da Supercopa do Brasil em 2023.

O Timão, por sua vez, enfrentou dificuldades para levantar troféus no período e chegou a brigar contra o rebaixamento, como ocorreu em 2024. A última temporada, no entanto, apresentou um cenário diferente e colocou o Corinthians, pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira ao futebol brasileiro, em um momento superior, ao menos no que diz respeito à sequência de títulos conquistados e à relação mais pacificada com sua torcida.

Em 2026, o clássico ganha novos contornos justamente por esse contraste recente. De um lado, o Palmeiras tenta recuperar o protagonismo após um período de instabilidade; do outro, o Corinthians busca consolidar a retomada esportiva e transformar o bom momento em vantagem dentro de campo no dérbi.

Corinthians x Palmeiras em 2025:

7 jogos

3 vitórias do Corinthians

3 empate

1 vitória do Palmeiras

2025 vitorioso do Corinthians

O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e encerrou um jejum de títulos no torneio estadual. O clube não levantava a taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na decisão.

Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Na partida de volta, na Neo Química Arena, segurou o empate em 0 a 0, com destaque para o pênalti defendido por Hugo Souza.

Foi uma introdução ao momento que o Corinthians viveria tempos depois, inclusive com mudança no comando da equipe: Ramón Díaz deixou o clube, e Dorival Júnior assumiu.

Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Meses depois, o Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.

Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.

No começo de 2026, a boa fase do Corinthians foi confirmada com a vitória sobre o Flamengo na final da Supercopa Rei, em Brasília. O título foi o segundo do clube na competição e consolidou o momento positivo do Timão.

Do outro lado… cenário de desconfiança

Se de um lado a fase virou completamente para o Corinthians, no Palmeiras o cenário é o oposto. A crise se instalou no clube e foi agravada justamente pelas derrotas para o maior rival, citadas anteriormente: a final do Campeonato Paulista e as quartas de final da Copa do Brasil.

O revés nos clássicos fez o Palmeiras entrar em turbulência, e nem mesmo Abel Ferreira, treinador mais vitorioso da história do clube, escapou das críticas.

O português foi hostilizado por torcedores nas arquibancadas, com gritos de "Ei, Abel, vai tomar no…".

Torcida do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira (Foto: Divulgação/ Internet)

A sequência da temporada aprofundou o momento ruim: o time ainda ficou com os vice-campeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos para o Flamengo e terminou a temporada sem títulos pela primeira vez desde a chegada do treinador.

E os números Corinthians e Palmeiras em 2026?

O Palmeiras iniciou 2026 com números consistentes dentro de campo. Em oito partidas disputadas, o Verdão somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 66,7% de aproveitamento. O time marcou 13 gols e sofreu nove, demonstrando um desempenho ofensivo ligeiramente superior ao rival, ainda que com uma defesa mais vazada.

Mas engana-se quem pensa que tudo são flores. Neste ano, uma derrota por 4 a 0 para o Grêmio Novorizontino deixou os ânimos à flor da pele no clube e gerou novos protestos. Os muros do Allianz Parque foram pichados com as frases "Leila, seu negócio é roubar", "Abel, acabou a magia?" e "time sem vergonha" após o resultado negativo.

O Corinthians, por sua vez, apresenta campanha equilibrada no mesmo período. Em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 58,3% de aproveitamento, além de 12 gols marcados e sete sofridos.

Apesar do aproveitamento inferior ao do Palmeiras, o Timão leva vantagem no aspecto simbólico e esportivo: a conquista da Supercopa Rei coroa o início da temporada, projeta o clube em 2026 e adiciona um tempero diferente ao dérbi, que nos últimos anos vinha sendo marcado pelo domínio alviverde.

