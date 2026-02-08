Vidente crava placar de Corinthians x Palmeiras decisivo no Paulistão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Apenas um ponto separa os rivais na tabela do estadual. O Verdão é o segundo colocado na tabela de classificação, com 12 pontos, enquanto o Timão aparece em quarto, com 11.

Para a ocasião, o canal Mística do Futebol, realizou uma previsão para o clássico e apontou o favorito para o confronto. Confira;

Durante a análise, o canal previu que o Timão irá entrar de forma focada para a partida. As cartas apontaram que a equipe do técnico Dorival Júnior deverá ditar o ritmo da partida. A principal motivação para o cenário é o fator casa, onde o Alvinegro tentará buscar a vitória diante da própria torcida.

As cartas apontaram para uma instabilidade do Palmeiras. A previsão apontou que o Alviverde não irá conseguir se impor na partida, mas determinado cenário acontecerá apenas no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe de Abel Ferreira deverá conseguir se impor e conseguir a vitória, que pode ser de virada.

O plano místico não descartou a possibilidade de empate no confronto. Dentro de campo as equipes devem protagonizar uma partida bastante equilibrada, e a partida deve ser decidida nos últimos minutos.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Paulista (Foto: Arte Lance!)

Corinthians x Palmeiras - prováveis escalações

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)