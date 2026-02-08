menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Confrontos definidos: confira os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca

Jogos das quartas de final serão no próximo final de semana

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
20:27
Fluminense x Flamengo - Final do Campeonato Carioca 2023 - Taça - Troféu
imagem cameraTaça do Campeonato Carioca (Foto: Armando Paiva/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a vitória do Vasco no clássico com o Botafogo por 2 a 0, os confrontos das quartas de final do Campeonato Carioca estão definidos. O triunfo em São Januário tirou o time de Fernando Diniz do caminho do Fluminense, que ficou com o troféu da Taça Guanabara.

Com os quatro grandes classificados, Botafogo e Flamengo fazem o único clássico das quartas, em jogo no Estádio Nilton Santos. Vale destacar que as quartas de final e a grande decisão serão disputadas em confronto único, enquanto a semifinal terá partidas de ida e volta.

A definição das partidas saiu antes mesmo do compromisso entre Fluminense e Maricá, que se enfrentam no Maracanã na noite deste domingo.

Os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca serão no próximo final de semana.

⚽ Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca

Fluminense x Bangu
Vasco x Volta Redonda
Botafogo x Flamengo
Madureira x Boavista

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Flamengo é o atual campeão do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Confira a classificação do Grupo A

PosiçãoTimePontuação

Fluminense

12*

Vasco

11

Volta Redonda

11

Bangu

10

Portuguesa

7

Sampaio Corrêa

7

Confira a classificação do Grupo B

PosiçãoTimePontuação

Botafogo

9

Madureira

8

Boavista

8

Flamengo

7

Nova Iguaçu

5

6°*

Maricá

3*

*posições e pontuações de Fluminense e Maricá podem ser alteradas por conta do jogo entre as equipes.

