Confrontos definidos: confira os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca
Jogos das quartas de final serão no próximo final de semana
Com a vitória do Vasco no clássico com o Botafogo por 2 a 0, os confrontos das quartas de final do Campeonato Carioca estão definidos. O triunfo em São Januário tirou o time de Fernando Diniz do caminho do Fluminense, que ficou com o troféu da Taça Guanabara.
Com os quatro grandes classificados, Botafogo e Flamengo fazem o único clássico das quartas, em jogo no Estádio Nilton Santos. Vale destacar que as quartas de final e a grande decisão serão disputadas em confronto único, enquanto a semifinal terá partidas de ida e volta.
A definição das partidas saiu antes mesmo do compromisso entre Fluminense e Maricá, que se enfrentam no Maracanã na noite deste domingo.
Os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca serão no próximo final de semana.
⚽ Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca
Fluminense x Bangu
Vasco x Volta Redonda
Botafogo x Flamengo
Madureira x Boavista
Confira a classificação do Grupo A
|Posição
|Time
|Pontuação
1°
Fluminense
12*
2°
Vasco
11
3°
Volta Redonda
11
4°
Bangu
10
5°
Portuguesa
7
6°
Sampaio Corrêa
7
Confira a classificação do Grupo B
|Posição
|Time
|Pontuação
1°
Botafogo
9
2°
Madureira
8
3°
Boavista
8
4°
Flamengo
7
5°
Nova Iguaçu
5
6°*
Maricá
3*
*posições e pontuações de Fluminense e Maricá podem ser alteradas por conta do jogo entre as equipes.
