Arbitragem de Corinthians x Palmeiras vira assunto: 'São iguais'

O paulista Raphael Claus foi o árbitro escalado para apitar o duelo entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), pelo Paulistão. Apenas um ponto separa os rivais na tabela do estadual. O Verdão é o segundo colocado na tabela de classificação, com 12 pontos, enquanto o Timão aparece em quarto, com 11.

continua após a publicidade

Antes mesmo do jogo começar, Klaus já virou assunto na internet. Diversos internautas ponderam o fato do árbitro ser constantemente escalado para apitar o Derby, mesmo já tendo se envolvido em diversas polêmicas.

🎲 Simule as últimas rodadas do Paulistão

➡️ Estrangeiros reagem à estreia de Raphael Veiga pelo América: 'Sem dúvida'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Corinthians x Palmeiras pelo Paulistão. Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Corinthians x Palmeiras - prováveis escalações

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

continua após a publicidade

Raphael Claus apitará Corinthians x Palmeiras (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Histórico do confronto

No histórico geral do clássico, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram em 343 partidas por todas as competições. O Corinthians soma 116 vitórias, contra 123 triunfos do Palmeiras, além de 104 empates, o que evidencia equilíbrio no retrospecto, com leve vantagem palmeirense no número de vitórias.