AO VIVO: Acompanhe Bahia X Vitória pela semifinal da Copa do Nordeste Sub-20

As equipes Sub-20 de Bahia e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h30 (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Nordeste da categoria e o Lance! transmite o clássico baiano ao vivo e com imagens. A partida é disputada no Estádio Alberto Oliveira, também conhecida como Jóia da Princesa.

Assista à Bahia x Vitória ao vivo com imagens

Trajetória de Bahia e Vitória na competição

O Bahia chega à semifinal com leve favoritismo, sustentado pelo título estadual — o sétimo consecutivo — e pela campanha invicta na Copa do Nordeste Sub-20. Foram duas vitórias e um empate na fase de grupos, além do triunfo sobre o Piauí nas quartas. O time ainda decide em casa por ter liderado sua chave com melhor saldo de gols. Entre os destaques estão o meia Roger e os atacantes Carioca, Kauê Furquim, Dell e Juninho, autor do gol da classificação. Parte do elenco, porém, não estará disponível, já que integra o time principal que disputa a final da Copa do Nordeste profissional contra o Confiança.

O Vitória, por sua vez, aposta na boa campanha no Nordestão para defender o título conquistado em 2021 e encerrar o ano com troféu. Após eliminação precoce no Baiano e o vice da Série B do Brasileiro Sub-20 — que garantiu o acesso —, o Rubro-Negro confia em nomes como Alejandro Almaraz, Lucas Lohan e Faísca para tentar manter a hegemonia regional.

