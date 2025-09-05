Saiba tudo sobre o Ba-Vi decisivo da Copa do Nordeste Sub-20

Esta sexta-feira de Data Fifa vai ser marcada por decisão na Copa do Nordeste Sub-20. Bahia e Vitória se enfrentam em um clássico que vai definir o time que pega o Ceará na grande final da competição. A bola rola a partir das 15h (de Brasília) no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, com transmissão ao vivo do Lance!.

A partida é única e terá portões abertos ao público, mas só a torcida do Bahia pode comparecer, já que, por decisão do Ministério Público, o clássico baiano deve ser disputado só com a torcida mandante.

Como chega o Bahia?

O Tricolor chega com leve favoristimo à essa semifinal, por conta das campanhas no estadual e também devido ao elenco que se fortalece a cada ano. Nesta temporada, o Bahia foi heptacampeão baiano consecutivo ao bater o Estrela de Março na final e chega para o clássico desta sexta invicto na Copa do Nordeste. Foram duas vitórias e um empate pelo Grupo C, além do triunfo contra o Piauí nas quartas de final. A equipe decide esta semifinal como mandante porque liderou sua chave com sete pontos e teve saldo de gols melhor que o do Vitória.

Campanha do Bahia na Copa do Nordeste Sub-20:

1ª rodada - Sport (PB) 0 x 4 Bahia;

2ª rodada - Bahia 0 x 0 Retrô;

3ª rodada - Bahia 3 x 0 Iape;

Quartas de final - Bahia 1 x 0 Piauí.

O Bahia tem como principais destaques o meia Roger e os atacantes Carioca, Kauê Furquim, Dell e Juninho. Este último, inclusive, fez o gol decisivo no final do jogo que garantiu a classificação contra o Piauí. Vale destacar que vários atletas não vão jogar a decisão porque integram o elenco principal para a disputa da final da Copa do Nordeste profissional contra o Confiança.

Desfalques do Bahia:

Fredi (Zagueiro) - Com a equipe profissional;

Dodô (Zagueiro) - Recuperando de lesão;

Luiz Gustavo (zagueiro) - Com a equipe profissional;

Zé Guilherme (Lateral) - Com a equipe profissional;

Sidney (volante) - Com a equipe profissional;

David Martins (volante) - Com a equipe profissional;

Ruan Pablo (Atacante) - Recuperando de lesão;

Juninho (atacante) - Com a equipe profissional;

Tiago (Atacante) Com a equipe profissional.

No Campeonato Brasileiro Sub-20, o time tricolor ficou devendo e escapou do rebaixamento na reta final da competição.

Leão defende o título

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Americano (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Com uma longa tradição em categorias de base, o Rubro-Negro passa por processo de reconstrução, mas defende o título da Copa do Nordeste e quer manter a hegemonia regional. A equipe foi campeã da última edição do torneio, em 2021.

Com eliminação precoce nas oitavas do Campeonato Baiano e vice da Série B do Brasileiro Sub-20 - ainda assim conquistou o acesso -, o Vitória aposta suas fichas na campanha invicta do Nordestão para tentar levantar um troféu nesta temporada. Para isso, conta com destaques como os meias Alejandro Almaraz e Lucas Lohan, além do atacante Faísca.

Com campanha similar à do Bahia, o Leão liderou o Grupo D, com sete pontos (perdeu no saldo de gols), e bateu o CRB por 3 a 1 nas quartas de final, no Barradão.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste:

1ª rodada - Cruzeiro de Itaporanga 2 x 2 Vitória;

2ª rodada - Vitória 3 x 2 Sport;

3ª rodada - Vitória 2 x 1 Americano;

Quartas de final - Vitória 3 x 1 CRB.

Todos esses ingredientes devem proporcionar um grande jogo no Joia da Princesa na busca incessante pelo troféu regional. O Vitória é o líder isolado em número de títulos nesta competição que começou em 2001, com seis ao todo, mas o Bahia, que tem apenas um, busca a cada ano se consolidar como uma força nas categorias de base.