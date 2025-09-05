Saiba tudo sobre o Ba-Vi decisivo da Copa do Nordeste Sub-20
Lance! transmite a partida ao vivo e com imagens
- Matéria
- Mais Notícias
Esta sexta-feira de Data Fifa vai ser marcada por decisão na Copa do Nordeste Sub-20. Bahia e Vitória se enfrentam em um clássico que vai definir o time que pega o Ceará na grande final da competição. A bola rola a partir das 15h (de Brasília) no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, com transmissão ao vivo do Lance!.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
A partida é única e terá portões abertos ao público, mas só a torcida do Bahia pode comparecer, já que, por decisão do Ministério Público, o clássico baiano deve ser disputado só com a torcida mandante.
Como chega o Bahia?
O Tricolor chega com leve favoristimo à essa semifinal, por conta das campanhas no estadual e também devido ao elenco que se fortalece a cada ano. Nesta temporada, o Bahia foi heptacampeão baiano consecutivo ao bater o Estrela de Março na final e chega para o clássico desta sexta invicto na Copa do Nordeste. Foram duas vitórias e um empate pelo Grupo C, além do triunfo contra o Piauí nas quartas de final. A equipe decide esta semifinal como mandante porque liderou sua chave com sete pontos e teve saldo de gols melhor que o do Vitória.
Campanha do Bahia na Copa do Nordeste Sub-20:
- 1ª rodada - Sport (PB) 0 x 4 Bahia;
- 2ª rodada - Bahia 0 x 0 Retrô;
- 3ª rodada - Bahia 3 x 0 Iape;
- Quartas de final - Bahia 1 x 0 Piauí.
O Bahia tem como principais destaques o meia Roger e os atacantes Carioca, Kauê Furquim, Dell e Juninho. Este último, inclusive, fez o gol decisivo no final do jogo que garantiu a classificação contra o Piauí. Vale destacar que vários atletas não vão jogar a decisão porque integram o elenco principal para a disputa da final da Copa do Nordeste profissional contra o Confiança.
Desfalques do Bahia:
Fredi (Zagueiro) - Com a equipe profissional;
Dodô (Zagueiro) - Recuperando de lesão;
Luiz Gustavo (zagueiro) - Com a equipe profissional;
Zé Guilherme (Lateral) - Com a equipe profissional;
Sidney (volante) - Com a equipe profissional;
David Martins (volante) - Com a equipe profissional;
Ruan Pablo (Atacante) - Recuperando de lesão;
Juninho (atacante) - Com a equipe profissional;
Tiago (Atacante) Com a equipe profissional.
No Campeonato Brasileiro Sub-20, o time tricolor ficou devendo e escapou do rebaixamento na reta final da competição.
Leão defende o título
Com uma longa tradição em categorias de base, o Rubro-Negro passa por processo de reconstrução, mas defende o título da Copa do Nordeste e quer manter a hegemonia regional. A equipe foi campeã da última edição do torneio, em 2021.
Com eliminação precoce nas oitavas do Campeonato Baiano e vice da Série B do Brasileiro Sub-20 - ainda assim conquistou o acesso -, o Vitória aposta suas fichas na campanha invicta do Nordestão para tentar levantar um troféu nesta temporada. Para isso, conta com destaques como os meias Alejandro Almaraz e Lucas Lohan, além do atacante Faísca.
Com campanha similar à do Bahia, o Leão liderou o Grupo D, com sete pontos (perdeu no saldo de gols), e bateu o CRB por 3 a 1 nas quartas de final, no Barradão.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste:
- 1ª rodada - Cruzeiro de Itaporanga 2 x 2 Vitória;
- 2ª rodada - Vitória 3 x 2 Sport;
- 3ª rodada - Vitória 2 x 1 Americano;
- Quartas de final - Vitória 3 x 1 CRB.
Todos esses ingredientes devem proporcionar um grande jogo no Joia da Princesa na busca incessante pelo troféu regional. O Vitória é o líder isolado em número de títulos nesta competição que começou em 2001, com seis ao todo, mas o Bahia, que tem apenas um, busca a cada ano se consolidar como uma força nas categorias de base.
- Matéria
- Mais Notícias