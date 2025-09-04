Ceni revela surpresa com vantagem do Bahia na Copa do Nordeste: ‘Mais do que imaginava’
Treinador diz que preparou o time por duas semanas
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia confirmou seu favoritismo e bateu o Confiança por 4 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no Batistão, sem muitas dificuldades. Mesmo com um time misto e bem mexido por Rogério Ceni, o Tricolor dominou do início ao fim e contou com as estrelas de Lucho Rodríguez, Willian José, Nestor e Rezende para construir a larga vantagem que encaminha o título.
Relacionadas
- Copa do Nordeste
Nestor dá recado ao marcar pelo Bahia: ‘Minha estrela costuma brilhar’
Copa do Nordeste04/09/2025
- Copa do Nordeste
Bahia goleia o Confiança e encaminha título da Copa do Nordeste
Copa do Nordeste03/09/2025
- Seleção Brasileira
Jean Lucas celebra vitória do Bahia antes de Brasil x Chile: ‘É bicho’
Seleção Brasileira04/09/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador disse que o resultado foi mais elástico do que esperava para esse primeiro jogo da final.
— Não tem facilidade. Foi um placar elástico, mas o Confiança é um bom time. Ronaldo fez uma boa defesa, teve o lance do gol deles. Achei que o jogo seria parelho. Talvez o placar foi mais elástico do que a gente imaginava — avaliou Ceni depois da vitória do Bahia na final da Copa do Nordeste.
Em busca do pentacampeonato, o Bahia agora tem a "faca e o queijo" na mão para levantar troféu em casa neste sábado. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
+ Nestor dá recado ao marcar pelo Bahia: ‘Minha estrela costuma brilhar’
Bahia com time modificado
Antes da bola rolar em Aracaju, chamou a atenção as várias modificações que Rogério Ceni fez no time. Com os titulares em sua maioria desgastados, o técnico acionou alguns reservas e também deu oportunidades a garotos da base contra o Confiança. Mas ele reforça que a escolha não foi do dia para a noite.
A tendência, inclusive, é que ele siga esse mesmo padrão neste sábado, já que está com uma boa vantagem e tem confronto decisivo na próxima quarta-feira, contra o Fluminense, pelas quartas da Copa do Brasil.
— Tentei vencer o Mirassol e trabalhei esse time por duas semanas pensando no jogo de hoje. Acho que surtiu efeito.
— Acho que temos um jeito de jogar que é sempre tentar ter a bola e pressionar o adversário. É o que vamos tentar fazer. Não dá para controlar jogo na Fonte Nova, a torcida quer o time sempre para cima. Vamos tentar montar um time competitivo para vencer o jogo. O Torcedor não vai aceitar um time reativo — concluiu.
- Matéria
- Mais Notícias