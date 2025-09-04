A venda de ingressos para a partida decisiva entre Bahia e Confiança, pela final da Copa do Nordeste, já está aberta para o público. O torcedor deve comprar exclusivamente pela internet. Mais de 45 mil sócios garantiram presença, antecipadamente, na Arena Fonte Nova a partir das 17h30 deste sábado (horário de Brasília), então poucos bilhetes devem estar disponíveis.

Preços do ingressos para Bahia x Confiança

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);

Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);

Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20)

Lounge Premium - R$ 300;

Lounge Criança - R$ 180;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

O que está em jogo?

Com uma mão e meia na taça, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para conquistar o pentacampeonato depois de ter vencido o jogo de ida por 4 a 1, no Batistão. Já o Confiança precisa, pelo menos, empatar no agregado para seguir vivo na competição.

Como chegar à Arena Fonte Nova?