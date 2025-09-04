Ingressos de Bahia x Confiança estão à venda: veja preços e onde comprar
Decisão está marcada para este sábado, na Arena Fonte Nova
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para a partida decisiva entre Bahia e Confiança, pela final da Copa do Nordeste, já está aberta para o público. O torcedor deve comprar exclusivamente pela internet. Mais de 45 mil sócios garantiram presença, antecipadamente, na Arena Fonte Nova a partir das 17h30 deste sábado (horário de Brasília), então poucos bilhetes devem estar disponíveis.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Preços do ingressos para Bahia x Confiança
Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);
Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);
Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);
Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20)
Lounge Premium - R$ 300;
Lounge Criança - R$ 180;
Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
O que está em jogo?
Com uma mão e meia na taça, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para conquistar o pentacampeonato depois de ter vencido o jogo de ida por 4 a 1, no Batistão. Já o Confiança precisa, pelo menos, empatar no agregado para seguir vivo na competição.
+ Nestor dá recado ao marcar pelo Bahia: ‘Minha estrela costuma brilhar’
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias