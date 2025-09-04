Oficializado como novo treinador do Vitória, Rodrigo Chagas vai ter o mesmo desafio dos seus antecessores: livrar o time do rebaixamento para a Série B. Mas o profissional já mostrou que usará novas ideias e recursos disponíveis no próprio clube para atingir este objetivo, a exemplo das categorias de base.

Em todas as entrevistas que deu até agora como técnico do Vitória, Chagas, que foi jogador do clube na década de 1990 e se transformou em um ídolo, demonstrou seu interesse em utilizar as categorias de base. Mas esse desejo não veio à toa. Com profundo conhecimento do espírito formador da instituição, Rodrigo Chagas já foi treinador da base em diversas oportunidades e estava no comando do time sub-20 antes de assumir o elenco principal por conta da demissão de Fábio Carille.

Durante sua apresentação oficial como técnico efetivo do Vitória, na última quarta-feira, ele reforçou essa meta pessoal de subir atletas da base para o profissional.

— Primeiro momento não tem tempo para fazer rodízio. Tem que achar a melhor equipe para atuar. E, dentro do trabalho, achar o que for melhor. Na base, a questão é de oportunidade e da gente entender que tem necessidade de subir algum atleta para compor elenco. A gente sabe que tem jogador de qualidade. A questão é de oportunidade — enfatizou.

Rodrigo Chagas chega ao Barradão para enfrentar o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Deu recado logo na estreia pelo Vitória

Antes mesmo da sua estreia contra o Atlético-MG, Rodrigo Chagas mostrou que tinha um pensamento diferente de Fábio Carille. Enquanto o ex-treinador solucionava a lacuna na lateral direita com improvisação de atacante, já que Raúl Cáceres e Claudinho estão machucados, o atual comandante disse que iria dar oportunidade ao jovem Paulo Roberto, de 19 anos, lateral da base.

E assim o fez. O garoto deu conta do recado em campo e foi elogiado pelo professor após a partida. Chagas ainda destacou outros atletas que podem ganhar oportunidades em breve no time principal.

— Conheço Paulo há um mês e meio. Tentamos resgatar essa personalidade com os atletas da base. Não só Paulo, temos outros garotos com potencial de estarem no elenco no futuro. Paulo tem muita força, personalidade, não tem medo de jogar. Em nenhum momento pensamos em não colocá-lo. Oportunidade da vida dele, fez um grande jogo, infelizmente sentiu o tornozelo. Ele é do perfil que o Vitória quer de lateral.

— Temos muitos jogadores de qualidade na base. Alejandro [Almaraz], muita qualidade técnica, visão de jogo espetacular. Faísca, jogador de lado, rápido. Fabiano, Wendell, de 16 anos, que subimos. Cauan Henrique, do sub-17, gosto muito. Estamos aqui para observar e dar oportunidade para os atletas da base, mas não posso deixar de olhar quem já está no profissional. Dentro do que vemos que temos necessidade de subir algum atleta da base — completou.

Caras novas podem pintar no time de Rodrigo Chagas a partir das 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), quando o Vitória visita o Fortaleza, no Castelão, em um confronto direto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.