Antes de ser campeão estadual, Éverton Ribeiro dispara contra arbitragem
De virada, Bahia se isola como o maior campeão da história do Campeonato Baiano
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia venceu, de virada, o Vitória na final do Campeonato Baiano 2026, conquistando seu 52° título regional. No entanto, antes de conquistar a taça, o meio-campista Éverton Ribeiro, do Tricolor, criticou duramente a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que foi chamado para apitar a decisão.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Jean Lucas brilha, Bahia vence o Vitória de virada e conquista o Campeonato Baiano
Futebol Nacional07/03/2026
- Futebol Internacional
Queda do Bahia na Libertadores é repercutida na Espanha: ‘Um golpe’
Futebol Internacional26/02/2026
- Bahia
Ceni explica eliminação do Bahia na Libertadores: ‘Pagamos caro’
Bahia26/02/2026
➡️ Ingleses reagem a brasileiro que salvou Chelsea de tropeço histórico: 'Insano'
Veja o que disse o atleta, antes do segundo tempo da partida:
- Também tem um juiz que não gosta de futebol. Toda hora parando e picotando o jogo. Se for para trazer um de fora para piorar a arbitragem, é melhor deixar o que já tem aqui - afirmou.
🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi a final?
Texto de Rafaela Cardoso
Quem começou melhor o clássico foi o time visitante, que criou boa chance com Ramon. Na sequência, foi a vez de Kayzer assustar. Enquanto isso, o Bahia tentava encontrar seu entrosamento para assustar seu maior rival do estado. Mas foi o time de Jair Ventura que abriu o placar, aos 19 minutos, ao aproveitar um contra-ataque e marcar com Baralhas. O Tricolor tentou acordar, mas não conseguia furar a defesa adversária e foi para o intervalo sob vaias.
Na etapa complementar, o Bahia entrou com uma postura diferente. Aos 8, Jean Lucas, de cabeça, empatou o clássico, depois de cruzamento na área. E foi justamente ele quem marcou mais um, o gol da virada do Tricolor. Aos 20, Acevedo aparaceu bem pela direita antes de cruzar para o meio da área. Willian José furou uma tentativa de letra, mas Jean Lucas aproveitou para completar.
Os minutos finais foram de emoção para ambos os lados. Aos 30, Sanabria obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer uma ótima defesa. Depois, do lado do Vitória, Marinho chutou com veneno e quem brilhou desta vez foi o goleiro Ronaldo.
Aos 44, Osvaldo quase empatou, mas mandou de cabeça por cima da meta. Depois, em mais um arremate perigoso de Fabri, Ronaldo, mais uma vez, fechou a meta. No último lance do jogo, em nova chance para os visitantes, até o goleiro Lucas Arcanjo foi para a área, mas a defesa do Bahia afastou e não deu mais tempo: Bahia campeão do Estadual.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias