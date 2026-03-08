Antes de ser campeão estadual, Éverton Ribeiro dispara contra arbitragem

O Bahia venceu, de virada, o Vitória na final do Campeonato Baiano 2026, conquistando seu 52° título regional. No entanto, antes de conquistar a taça, o meio-campista Éverton Ribeiro, do Tricolor, criticou duramente a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que foi chamado para apitar a decisão.

Veja o que disse o atleta, antes do segundo tempo da partida:

- Também tem um juiz que não gosta de futebol. Toda hora parando e picotando o jogo. Se for para trazer um de fora para piorar a arbitragem, é melhor deixar o que já tem aqui - afirmou.

Everton Ribeiro em entrevista coletiva (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi a final?

Texto de Rafaela Cardoso

Quem começou melhor o clássico foi o time visitante, que criou boa chance com Ramon. Na sequência, foi a vez de Kayzer assustar. Enquanto isso, o Bahia tentava encontrar seu entrosamento para assustar seu maior rival do estado. Mas foi o time de Jair Ventura que abriu o placar, aos 19 minutos, ao aproveitar um contra-ataque e marcar com Baralhas. O Tricolor tentou acordar, mas não conseguia furar a defesa adversária e foi para o intervalo sob vaias.

Na etapa complementar, o Bahia entrou com uma postura diferente. Aos 8, Jean Lucas, de cabeça, empatou o clássico, depois de cruzamento na área. E foi justamente ele quem marcou mais um, o gol da virada do Tricolor. Aos 20, Acevedo aparaceu bem pela direita antes de cruzar para o meio da área. Willian José furou uma tentativa de letra, mas Jean Lucas aproveitou para completar.

Os minutos finais foram de emoção para ambos os lados. Aos 30, Sanabria obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer uma ótima defesa. Depois, do lado do Vitória, Marinho chutou com veneno e quem brilhou desta vez foi o goleiro Ronaldo.

Aos 44, Osvaldo quase empatou, mas mandou de cabeça por cima da meta. Depois, em mais um arremate perigoso de Fabri, Ronaldo, mais uma vez, fechou a meta. No último lance do jogo, em nova chance para os visitantes, até o goleiro Lucas Arcanjo foi para a área, mas a defesa do Bahia afastou e não deu mais tempo: Bahia campeão do Estadual.