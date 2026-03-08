Fluminense desafia abismo financeiro e chega favorito à final com Flamengo

A final do Campeonato Carioca deste domingo (8), às 18h, no Maracanã, reúne novamente Fluminense e Flamengo, mas com um cenário raro nos últimos anos em meio ao poder financeiro do Rubro-Negro: desta vez, o Tricolor chega ao clássico como favorito.

A condição é consequência do momento das duas equipes. Enquanto o time comandado por Luis Zubeldía vive uma fase consistente, com modelo de jogo consolidado e sequência positiva no Maracanã, o Flamengo atravessa um período turbulento dentro e fora de campo.

O rival rubro-negro chega à decisão após duas derrotas em finais recentes — a Supercopa do Brasil, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, diante do Lanús — além da demissão do técnico Filipe Luís. O português Leonardo Jardim assumiu o comando do clube nesta semana e fará sua estreia na final estadual.

Equilíbrio recente apesar do abismo financeiro

Mesmo com o favoritismo recente quase sempre atribuído ao Flamengo, o retrospecto do clássico mostra um cenário de equilíbrio. Desde 2019, quando o clube rubro-negro passou a dominar financeiramente o futebol brasileiro, foram 41 Fla-Flus disputados. Nesse período, o Flamengo venceu 16 vezes, o Fluminense ganhou 14 e houve 11 empates.

Os números contrastam com a diferença de investimento entre os clubes. Nos últimos anos, o Flamengo gastou cerca de R$ 1,8 bilhão em contratações, enquanto o Fluminense investiu aproximadamente R$ 490 milhões no mesmo período.

Apesar da disparidade financeira, o Tricolor conseguiu se manter competitivo no clássico graças à organização esportiva, ao aproveitamento de jogadores da base e à montagem de elencos com custo menor.

Finais recentes mostram disputa equilibrada

A rivalidade também tem sido constante nas decisões do Campeonato Carioca. A final de 2026 será a sexta entre os clubes nos últimos sete anos. Nesse recorte, o Flamengo conquistou os títulos de 2020, 2021 e 2025, enquanto o Fluminense levantou as taças de 2022 e 2023. Em 2024, os rivais se encontraram na semifinal, com o Rubro-Negro avançando.

Nos confrontos mais recentes, o equilíbrio também aparece. Nos últimos dez clássicos, são quatro vitórias do Flamengo, três do Fluminense e três empates.

Fluminense e Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. Até este sábado (07), mais de 52 mil ingressos já haviam sido vendidos.