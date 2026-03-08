Cara a cara: Confira os duelos individuais de Cruzeiro x Atlético-MG na final do Mineiro

Atlético e Cruzeiro coloca frente a frente alguns dos grandes nomes do futebol brasileiro. Galo e Raposa disputam o título do Campeonato Mineiro neste domingo (8), às 18h, no Mineirão.

Everson x Cássio no gol ou Hulk x Kaio Jorge no ataque, são apenas alguns dos ingredientes que aumentam ainda mais a expectativa para a grande decisão. O Lance! apresenta os principais craques das duas equipes que podem ser protagonistas e decidir o clássico na grande final do estadual.

Confira cara a cara de Cruzeiro x Atlético-MG

Everson x Cássio

Everson vive uma grande fase com a camisa do Atlético. O goleiro tem sido um dos principais destaques da equipe em 2026. Em meio a momentos de instabilidade defensiva do time, Everson tem se destacado com grandes defesas e atuações decisivas. Além da segurança debaixo das traves, o goleiro também contribui na construção das jogadas, com lançamentos precisos e passes que ajudam a iniciar ataques perigosos, já tendo feito duas assistências no ano.

Uma das grandes lideranças do elenco celeste, o camisa 1 chegou a ser dúvida nesta semana para o clássico, mas deverá estar no confronto. Contra o Pouso Alegre, ele sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito, mas se recuperou bem durante a semana. Nesta temporada, o goleiro soma 12 partidas, sendo que em três delas não foi vazado. Além disso, tem média de 2,7 defesas por partida e pegou 70% dos chutes contra sua meta.

Preciado x William

Preciado foi contratado pelo Atlético para suprir a carência na lateral direita. No entanto, o jogador ainda enfrenta dificuldades neste início no clube e não conseguiu se firmar como titular absoluto. O lateral ainda não apresentou o mesmo nível de desempenho que o levou à Seleção Equatoriana e, até o momento, suas atuações têm ficado abaixo das expectativas. Parte da torcida atleticana já demonstra críticas ao rendimento do jogador neste começo de passagem pelo Galo.

Lateral questionado no início da temporada, William tomou conta da posição novamente e chega à decisão como titular absoluto. No Campeonato Mineiro, o defensor fez seis partidas, dando duas assistências e tendo criado quatro grandes chances para a Raposa. Ele chega ao clássico deste domingo com média de 1,5 passes decisivos por jogo.

Ruan x Fabricio Bruno

O sistema defensivo do Atlético segue como um dos principais pontos de questionamento da equipe na temporada, problema que já vinha sendo observado desde o ano passado. Entre os defensores, Ruan é um dos menos criticados. Ainda assim, o zagueiro também já cometeu algumas falhas individuais que resultaram em gols adversários. Apesar disso, neste início de temporada, Ruan tem se mantido como nome indiscutível na posição e no time titular.

Zagueiro no radar da Seleção Brasileira, Fabrício Bruno é titular absoluto e liderança no elenco. Em mais da metade das partidas que o camisa 15 esteve em campo, o Cruzeiro não sofreu gols. Em sete partidas, ele tem média de 4,6 bolas recuperadas e três cortes por jogo. No setor ofensivo, o jogador ainda criou duas grandes oportunidades.

Junior Alonso x Villalba

Junior Alonso não atravessa um bom momento no Atlético. Desde o ano passado, o zagueiro tem sido alvo de críticas devido à queda de rendimento e ainda não conseguiu retomar o nível de desempenho que apresentou anteriormente. Atualmente, Alonso disputa a vaga de titular com Vitor Hugo, compondo a dupla defensiva que atua junto com Ruan.

Defensor que iniciou a temporada se recuperando de uma grave lesão ligamentar no tornozelo direito, Lucas Villalba retomou a titularidade absoluta na Raposa. Por conta disso, seus números na competição são mais modestos, com apenas três jogos. Ainda assim, tem média de 2,7 bolas recuperadas por jogo e três cortes.

Renan Lodi x Kaiki

Renan Lodi foi contratado nesta janela para substituir Arana, negociado com o Fluminense. Desde sua chegada ao Atlético, assumiu a titularidade e tem apresentado um desempenho consistente e de alto nível. O jogador se mostra forte no apoio ao ataque, sólido na defesa e já se consolidou como uma arma importante para o time.

Jogador que chama atenção do mercado europeu, o lateral-esquerdo também é titular absoluto em seu setor. Até o momento, ele fez sete aparições e, além de defender, é peça fundamental no ataque celeste. Ele já criou três grandes chances e deu uma assistência. Na defesa, tem média de 3 bolas recuperadas por confronto e 3,3 cortes.

Lodi e Kaiki (Fotos: Pedro Souza/Atlético e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Alan Franco x Romero

Franco é o jogador multifunções do Atlético. Já atuou como primeiro e segundo volante, como terceiro homem na defesa e até na lateral direita. Embora já tenha apresentado futebol em nível superior no passado, sua entrega e versatilidade continuam fazendo dele uma peça importante para o Galo, capaz de se adaptar às necessidades da equipe em diferentes posições.

Ídolo do Cruzeiro, Lucas Romero já balançou as redes nesta temporada. Primeiro volante do time comandado por Tite, o argentino é peça fundamental na criação das jogadas, fazendo a função ao lado dos zagueiros. Além do tento, ele também já deu uma assistência e tem média de 4,3 bolas recuperadas por jogo no Campeonato Mineiro.

Maycon x Lucas Silva

Maycon também foi contratado nesta janela e rapidamente conquistou a titularidade. O volante se destaca pela boa marcação e pelo início eficiente das jogadas, contribuindo para a dinâmica e o fortalecimento do meio-campo do Galo.

Outra liderança e ídolo celeste, Lucas Silva tem feito dupla de volantes com Lucas Romero nos últimos confrontos. Ele também tem um gol marcado, na semifinal contra o Pouso Alegre, e soma duas assistências. Na defesa, tem média de seis bolas recuperadas por partida.

Victor Hugo x Gerson

Outra contratação do Atlético nesta janela foi Victor Hugo, que rapidamente se destacou como uma das melhores aquisições do clube até o momento. O jogador tem se mostrado decisivo, com atuações de alto nível, marcando gols importantes e recebendo muitos elogios da torcida, que já o adotou com grande carinho.

Segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, Gerson ainda vive um momento de descobertas no Cruzeiro. Ele já atuou em algumas funções e atualmente tem jogado com liberdade no meio de campo. Até o momento, ele ainda não balançou as redes, mas já deu uma assistência e tem média de 2,4 passes decisivos por partida.

Scarpa x Matheus Pereira

Scarpa no time sempre foi um pedido da torcida. Com poucos minutos de jogo sob o comando Sampaoli, o meia ganhou mais espaço após a saída do técnico e se tornou titular, apresentando boas atuações. Scarpa vem sendo utilizado em posições diferentes: já atuou centralizado, pela direita e também pela esquerda do ataque.

Camisa 10 e maestro do Cruzeiro, Matheus Pereira é referência técnica do time comandado por Tite. Até o momento, ele balançou as redes uma vez e deu duas assistências. Entretanto, ele tem média de três passes decisivos e um chute certo por jogo.

Scarpa x Matheus Pereira (Fotos: Pedro Souza/Atlético e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Reinier x Christian

Reinier começou o Mineiro em grande fase, se destacando pela equipe alternativa do Galo que vinha atuando. Com a chegada do técnico Eduardo Domínguez, Reinier passou a ser uma alternativa para formar a dupla de ataque com Hulk. O treinador argentino destacou que uma das formas de potencializar Hulk é colocando um companheiro de área ao seu lado, papel que Reinier pode exercer com eficiência. A dupla já atuou junta na última partida contra o América.

Peça coringa no elenco do Cruzeiro, Christian tem encontrado seu espaço novamente no time celeste em função parecida com a que exercia em 2025, pelos lados. Ainda assim, já marcou dois gols e tem média de uma grande chance criada por jogo.

Hulk x Kaio Jorge

Hulk tem se mostrado uma peça fundamental para o Atlético nos últimos jogos. O atacante já marcou cinco gols no Campeonato Mineiro e disputa a artilharia da competição. No último clássico, Hulk foi decisivo ao marcar um golaço que definiu a partida, reforçando seu papel como a grande esperança do Galo para decidir mais um clássico pelo estadual.

Atual artilheiro do Campeonato Mineiro, Kaio Jorge segue sendo referência do ataque celeste. Ele tem media de um gol por partida no torneio, com taxa de conversão de praticamente um tento a cada três chutes. Se confirmar a artilharia do Estadual, será o terceiro torneio seguido como goleador máximo, antes também teve a premiação no Brasileirão e na Copa do Brasil.

