Acosta elogia Fla-Flu e sonha com primeira taça pelo Fluminense: 'Muito lindo'

O Fluminense chega à final do Campeonato Carioca com uma semana cheia de preparação antes do clássico contra o Flamengo. O confronto, marcado para este domingo (8), às 18h, no Maracanã, decidirá o título estadual em jogo único. Maestro no meio-campo tricolor, Lucho Acosta destacou a importância do período de treinamentos após a semifinal contra o Vasco e projetou o Fla-Flu decisivo.

— Foi uma semana longa. Tivemos tempo para trabalhar. Depois de um intenso jogo contra o Vasco, agora outro clássico, o Fla-Flu, que é muito lindo, uma final. A gente trabalhou muito bem para fazer um grande jogo — afirmou o meia.

Em exclusiva ao Lance!, ainda recém-chegado ao Fluminense, Acosta contou o quanto gosta de atuar em partidas de grande peso. Para o argentino, a final estadual reúne exatamente esse tipo de cenário.

— Estou me sentindo bem. Obviamente gosto de jogar jogos assim, clássicos. São diferentes, são jogos que qualquer jogador gosta de jogar. Foi uma semana longa para trabalhar melhor, para fazer as coisas que fizemos bem e melhorar o que fizemos mal. Eu acho que vai ser um grande jogo — disse.

A decisão deste domingo também pode marcar a primeira conquista de Acosta com a camisa tricolor. O jogador ressaltou que levantar a taça pode representar um impulso importante para o restante da temporada.

— A gente está fazendo um grande trabalho nesse momento. Começou ano passado e agora esse ano cada vez vai melhorando mais. Um título agora vai dar confiança para o resto da temporada para seguir crescendo. Esse time merece um título e vamos buscar isso — completou.

Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense e Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis. O clássico será o segundo Fla-Flu da temporada, após vitória tricolor por 2 a 1 na fase inicial do estadual.

