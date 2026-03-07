Jean Lucas brilha, Bahia vence o Vitória de virada e conquista o Campeonato Baiano
Equipes fizeram final de jogo único neste sábado (7), na Fonte Nova, em Salvador, e Bahia venceu o Vitória por 2 a 1
Em final de jogo único disputado na Fonte Nova, em Salvador, melhor para o Bahia, que venceu o Vitória, por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (7), e conquistou a taça do Campeonato Baiano desta temporada. O nome do jogo foi Jean Lucas, autor dos dois gols do time da casa, enquanto Baralhas fez o gol dos visitantes.
Com a nova conquista, o Bahia chegou ao seu 52° título do Estadual, sendo o clube que mais venceu o torneio, e de forma disparada, já que o Vitória tem 30 taças.
O jogo
Quem começou melhor o clássico foi o time visitante, que criou boa chance com Ramon. Na sequência, foi a vez de Kayzer assustar. Enquanto isso, o Bahia tentava encontrar seu entrosamento para assustar seu maior rival do estado. Mas foi o time de Jair Ventura que abriu o placar, aos 19 minutos, ao aproveitar um contra-ataque e marcar com Baralhas. O Tricolor tentou acordar, mas não conseguia furar a defesa adversária e foi para o intervalo sob vaias.
Na etapa complementar, o Bahia entrou com uma postura diferente. Aos 8, Jean Lucas, de cabeça, empatou o clássico, depois de cruzamento na área. E foi justamente ele quem marcou mais um, o gol da virada do Tricolor. Aos 20, Acevedo aparaceu bem pela direita antes de cruzar para o meio da área. Willian José furou uma tentativa de letra, mas Jean Lucas aproveitou para completar.
Os minutos finais foram de emoção para ambos os lados. Aos 30, Sanabria obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer uma ótima defesa. Depois, do lado do Vitória, Marinho chutou com veneno e quem brilhou desta vez foi o goleiro Ronaldo.
Aos 44, Osvaldo quase empatou, mas mandou de cabeça por cima da meta. Depois, em mais um arremate perigoso de Fabri, Ronaldo, mais uma vez, fechou a meta. No último lance do jogo, em nova chance para os visitantes, até o goleiro Lucas Arcanjo foi para a área, mas a defesa do Bahia afastou e não deu mais tempo: Bahia campeão do Estadual.
